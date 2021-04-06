【跳海獲救】鴨脷洲跳海青年被途經艇家合力救起　女艇家「大嫂」：好過食三年齋

▲ 鴨脷洲跳海青年被途經艇家合力救起，其中一名人稱「大嫂」的女艇家指，「好過食三年齋」。

香港仔鴨脷洲大橋，昨日（5日）上午11時許，有一名20多歲男子從鴨脷洲大橋墮下，直跌海中，途經艇戶見狀立即拋下救生衣及繩索，把事主救起。男子獲救後清醒，再由到場的救護員送往瑪麗醫院治理。警方於現場沒檢獲遺書，初步調查事件沒有可疑，惟在橋上尋獲懷疑屬於事主的藥物，未知是否與案有關。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

救回青年的的是一名70餘歲、姓馬的女艇家，人稱「大嫂」，在上址駕船超過40年。她稱，事發時正在駕船，突然聽到「嘭」一聲，發現有人從橋上墮海，於是立即拋下救生衣及繩索讓事主抓緊，再由附近船家協助將事主拉上船。

她又自言，駕船40多年，今次是第2次見人跳橋，上次約2至3年前，當時亦是一名男人在中午時分從鴨脷洲大橋跳海，事後亦獲人救起，又形容「救人一命好過食三年齋」。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文、陳子謙