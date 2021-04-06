【明星理財】高海寧北上3個月內勁賺7位數　高Ling進駐九肚山玖瓏山豪宅

▲ 發展內地市場勁賺七位數，高海寧秘密進駐九肚山豪宅。

高海寧（高Ling）與音樂人男友鄧智偉分手後，專心發展事業，結果愛情失意、事業得意， 高Ling去年於TVB推出4部劇集外，又因參演的劇集《三十而已》於內地爆紅，高海寧亦開始轉移陣地往內地發展，有指高Ling於3個月內已勁賺7位數人民幣，近日更被影到已搬往九肚山的豪宅居住。

現年34歲的高海寧於2008年參選香港小姐入行，捱過11年終於在劇集《婚姻合伙人》中首度擔正。而分別參演的4部劇集《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》於去年推出，人氣爆燈。

而且高海寧因為在內地劇集《三十而已》怒摑劇中演小三的江疏影而爆紅。

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▲ 高Ling在《三十而已》掌摑「小三」一幕令人印象深刻。（影片截圖）

高海寧投入事業發展

其實回看高Ling突然發力，剛巧是與音樂才子鄧智偉5年情斷之時。

有指因為高海寧悔恨過去浪費太多時間於感情上，回復單身後又剛好遇著不少機會，於是全心投放在工作之上。

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▲ 高寧近年全心投放於工作之上。（Facebook圖片）

憑《三十而已》打入內地市場

去年，高海寧憑著劇集《三十而已》而已打入內地市場，高Ling更獲邀於網絡電影《Tan Tan害我分了手》擔綱女一。

隨人氣急升，她在內地接下了不少代言、商演，實行搵真銀。

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▲ 高Ling開拓內地市場。（影片截圖）

內地人氣盛狂吸金

高Ling更趁勢在內地的網絡平台界發展，加入直播帶貨的行列，又經常拍片與內地粉絲分享日常生活、修身秘技等等，保持曝光率。

有指她在過去短短3個月，高Ling已成功勁賺7位數人民幣！

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進駐九肚山豪宅

風山水起的高Ling最近被傳媒影到，由原本居住的將軍澳酒店式住宅，搬到位於九肚山的豪宅玖瓏山。

其實去年高Ling已開始物色樓盤希望再度置業，本來屬意馬鞍山複式別墅樓盤，但最後未能成事，有傳高Ling疑是為配合於2024年開始行的「九運」而選擇搬到九肚山居住。

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▲ 近日高Ling被影到出入九肚山豪宅。（經濟日報圖片）

投資夠眼光

其實高Ling在投資方面頗有眼光，入行以來一直非常節儉的她於2015年成功儲到首期，以樓花形式購入油塘Peninsula East兩房單位。

而當時購入價526萬元，該單位至今已升值至超過800萬元，不過高Ling未有打算放盤，因該物業是送給媽媽收租用。

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▲ （Facebook圖片）

初來港住天台屋

高Ling有今日的成就完全靠自己努力所創。她於13歲時從南京來港生活，當時一家五口住在旺角女人街一座大廈的天台屋。

她與兩個分別相差7歲及10歲的弟弟住在同一間房，當時高Ling卻沒有覺擠逼，她曾向TOPick表示：「在那裏有過很多開心回憶，不覺得品流複雜，住客都很貼地，是為生活打拼的一群人。」

高Ling入行工作後亦十分照顧家庭，比如幫家人供弟弟讀書，可說是孝順女一名。現在有今日的成績，可說是應得。

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