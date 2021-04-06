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【疫苗接種】曾祈殷不反對降低接種年齡門檻　惟須符合藥廠說明年齡限制

社會 11:38 2021/04/06

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，至今約1個多月。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，政府在確保貨源充足下，應透過政策誘導更多不同年齡層的市民接種疫苗，以提疫苗接種率。

曾祈殷在一個電台節目表示，只要符合藥廠說明的年齡限制，不反對降低疫苗接種計劃的年齡門檻，又指現時不同年齡層均有感染風險及出現確診個案，強調只有高接種率，社會才能達致免疫屏障。

被問及目前兩款供港疫苗對變種病毒的成效，曾祈殷說，暫時未有相關臨床數據，但稱接種疫苗後身體除了會產生中和抗體，細胞免疫系統亦會被激活，聯同抗體免疫系統對抗外來病毒入侵，故可維持疫苗保護力。

當局正考慮放寬低風險的地區入境人士，隔離檢疫日數減少至14日，曾祈殷擔心，會有變種病毒株因此流入本港，認為當局要謹慎考慮相關風險。他形容目前措施已夠緊，包括入境者要做數次檢測，檢疫期亦延長至21日。

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責任編輯：陳子謙

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