【超市大搜查】氣炸薯條雞腿表現參差可未熟或過燶　檢測10款氣炸鍋2款獲4.5星評級

▲ 國際消費者研究及測試機構（ICRT）檢測10款氣炸鍋，2款獲4.5星評級

為追求健康，不少人都會購入氣炸鍋，希望不添加食油烹調也能達到油炸食物效果。國際消費者研究及測試機構（ICRT）日前檢測10款知名品牌氣炸鍋，比較其烹飪效果、清洗方便度、操作難易度、使用方便度等，結果顯示不同品牌的烹飪效果差距甚大，部份會未熟，亦有部份會燒焦，僅2款氣炸鍋獲4.5星評級。

ICRT是次檢測樣本均為歐洲市場所能購買的常見品牌氣炸鍋，樣品均購自歐洲不同國家，並於德國實驗室進行測試。測試主要比較數方面：烹飪表現、清洗方便度、程序操作難易度、使用方便度、平均耗電量、使用安全（隔熱效果、標識）等。

結果顯示，2款氣炸鍋獲得4.5星，5款獲得4星，1款獲得3.5星，2款獲得3星。

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烹飪表現參差

檢測以炸薯條、雞腿及春卷來評估烹飪表現。實驗員根據說明書指引及隨設備提供的食譜，將建議的食材分量放入空氣炸鍋中，然後按推薦的烹飪溫度及時間炸薯條、雞腿及春捲。最後由3位實驗員從食物的色澤均勻度、香脆度及口感等進行評分。

炸薯條結果：

結果顯示，炸薯條表現最佳前三為：特福Tefal、飛利浦、美的、Recolte。

表現較差的品牌，會出現大部分薯條未熟、部份燒焦、燒焦及未熟同時出現的問題。

炸雞腿結果：

結果顯示，炸雞腿表現最佳前三為：Ninja、億世家、Recolte、伊瑪牌Imarflex、飛利浦Philips。

表現較差的品牌，會出現雞腿很白、未夠酥脆、表面只有部分酥脆等問題。

炸春捲結果：

結果顯示，炸春捲表現最佳前三為：伊瑪牌Imarflex、Ninja、Tastec 、億世家ecHome、Moulinex。

表現較差的品牌，會出現表面色澤過淺，且不夠香脆、過於焦黃等問題。

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責任編輯：羅嘉欣