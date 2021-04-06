【StarTalk】關智斌相隔13年再推出廣東唱片　Kenny學唱歌+結他+跳舞自我增值

▲ 前Boy'z成員關智斌（Kenny）上TVB節目《StarTalk》接受主播許文軒（Edmond）訪問。

前Boy'z成員關智斌（Kenny）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，關智斌大談相隔13年再推出廣東唱片感受。

重拾歌手的關智斌不斷增值自己，除了學唱歌外，也學結他及跳舞。

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Kenny說：「其實之前已經沒再想過出唱片，覺得應該沒機會，死了心！因為自己都於心有愧，有很大段時間已經不再是歌手身份，現在仲有機會，自己放了很多意見和想法，希望每件事都有感覺，要感動自己才可以成為別人的感情抒發出口。」

他又說：「好似新歌《隱形人》的曲風是一個新的嘗試，需要很多時間去消化和花功夫，是有史以來錄音錄得最長時間的一次，會唱得好累，每次一唱都有好痛的感覺和消耗了很多能量，所以錄音的時期都處於很低氣壓。」

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談到重拾歌手身份，也要不斷增值自己，Kenny表示今年年初定下多個目標。

他說：「原來到了三、四月自己都實行了很多，好似唱Live方面想改進下，之前突然發現薛凱琪的聲音響了很多，一入咪就去到那個音，我問她做了甚麼來！於是她介紹了唱歌老師給我，我之前有很多唱歌惡習，他顛覆了我唱Live時發聲的方法，好似沒有耳機時怎樣去Judge自己的聲音等等。」

Kenny又說：「我又去了學跳舞，很想趁這段時間改善自己跳舞的Movement，之前我的根很硬，我跳舞慘不忍睹，我都不敢自己看回！我還有學結他，現在可以自彈自唱，好與不好一件事，專不專業又一件事，但是我做到，不再需要左顧右顧，很開心這一年學懂學習，找到學習的樂趣。」

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