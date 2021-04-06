【街頭整蠱】深水埗怪客扮小丑拍片嚇落單女性　夜歸居民嚇至失足受傷財物損毀

▲ 深水埗怪客扮小丑拍片嚇落單女性，夜歸居民嚇至失足受傷財物損毀。

油尖旺區區議員李國權近日收到區內女街坊求助，指有人於深水埗街頭打扮成小丑嚇落單女性，更有人在旁拍下被嚇者的反應，有街坊甚至被嚇至跌倒受傷。李國權批評有關行為過份，亦對社區構嚴重滋擾，呼籲涉事人勿將自己的快樂建築在他人痛苦身上。

李國權日前於Facebook發文，指上周五（2日）淩晨接獲女居民求助，指有人在大南街、楓樹街一帶扮小丑嚇人，目標是落單女性，並有人從旁協助拍下被嚇者的反應。

李國權其後向事發地點附近店舖索取閉路電視影片，從片段可見，兩名男子戴上假髮，面上疑似有化妝或戴有面具，並穿有「小丑」打扮的衣服，其中一人手持棍狀物品，另外亦有一名同行男仔持有相機。

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他批評有關行為過份，並對社區構成嚴重滋擾，又指該區最近治安變差，大南街本月曾發生行劫案件，令晚歸人士更擔心，強調會嚴肅處理事件。

李國權周日（4日）再發文指收到另一名居民求助，至於詩歌舞街遇到涉事「小丑」，被嚇至失足受傷，身上財物更在迴避時損毀。李國權聯同另外2位區議員李傲然及曾自鳴，在凌晨時分前往大角咀及大南的僻靜小巷巡邏，但未見涉事人士出現。李國權促請涉事人尊重他人：

請勿再以傷害他人方式拍片/開玩笑，香港人生活已經夠苦，無謂再將快樂建築在他人痛苦身上，希望這幾位人士三思。

大角咀街坊遇涉事「小丑」

有女網民於Facebook群組「大角咀人和事」發文，指上周六（3日）淩晨接近1時，與男友準備經聖芳濟書院十字路口回家，期間男友看見遠處有兩個小丑向他們方向衝，另外有一人站在路口舉機拍攝，事主與男友即時掉頭改道回家。

涉事「小丑」得知被發現，隨即蹲在私家車下躲避。事主其後再抄第二條路離遠觀察，發現兩名小丑躲在一架大巴後，等機會再嚇人，呼籲街坊小心。

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責任編輯：羅嘉欣