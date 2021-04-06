【痛風年輕化】12歲男童飲品當水喝常吃油炸食物患痛風　關節腫痛血尿酸爆標1倍

▲ 12歲男童飲品當水喝，兼常吃油炸食物，驚揭患上痛風。

現代人飲食不健康，又經常捱夜缺乏運動，令都市病有年輕化趨勢。內地一名12歲男童因腳痛求醫，驗血發現血尿酸高達830umol/L（正常值為≤420umol/L），經診斷患上痛風性關節炎，而致病原因與不良飲食及作息習慣大有關係。

據廣東省衛生健康委員會「健康廣東」報道，一名體型微胖的12歲男童，日前到南方科技大學醫院腎內科求診。由於男童是自行求診，門診醫生問他因由，男童回應是父母都很忙，沒時間陪他，所以自己前來。

男童表示，自己因為足部疼了一天才來求診，醫生發現他右側第一蹠骨關節紅腫，為他抽血化驗後，發現他的血尿酸居達830umol/L，BMI指數也達30，屬肥胖。

而他的血肌酐輕度升高，腎臟超聲可見雙側多發泥沙樣結石，尿化驗隱血陽性，紅細胞增加。經醫生診斷，男童患上痛風性關節炎、尿酸鹽腎病，以及慢性高尿酸血尿。

男童向醫生表示，由於父母工作較忙，平時無人監管飲食，令他習慣用飲品代替水，而他又愛食炸雞，常吃高蛋白類、油炸類食物，再加上經常捱打機等，令他尿酸生成增加、排泄減少，最終出現高尿酸血症及連串併發症。所幸及時就醫，腎功能未致大礙。

甚麼是痛風

痛風是常見的慢性關節疾病。人可從食物（大部份）或身體自行製造（小部份）嘌呤。身體會把嘌呤分解成尿酸。當從食物攝取過多嘌呤時，容易嘌呤代謝失調，令血液裏的尿酸過高。

尿酸有機會在關節間沉積成尖銳的尿酸結晶，引起疼痛、腫脹、發紅、發熱和關節僵直等症狀，特別容易發生在雙腳大拇指關節，這種情況視為痛風發作。

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患者最年輕僅得16、17歲

東華三院综合診斷及醫療中心臨床服務總監、風濕病科專科葉文龍醫生曾受訪表示，愈來愈多人患上痛風。

痛風是與飲食習慣及體重有關，痛風與代謝綜合症如肥胖、糖尿病有相互關係，令痛風患者愈來愈年輕，曾見過最小患者僅得16、17歲。

葉醫生指，痛風病人戒口應分為3個類別：高嘌呤如內臟、貝殼類海產、酒類和老火湯要完全避免，中嘌呤如豆類及西蘭花酌量食用，而低嘌呤如奶類產品、乳酪、部分蔬菜可隨意食用。

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痛風漸趨年輕化，內地一名25歲男子因痛風症狀嚴重，痛至膝蓋無法屈曲，求醫揭發體內尿酸數值極高，隨即進行關節鏡微創手術時，發現他的膝關節內充滿白色結晶，更拍到尿酸結晶如牙膏狀般被擠出的畫面。

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責任編輯：羅嘉欣