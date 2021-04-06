【日本新事】光影魔法團隊teamLab將進駐京都車站 締造藝術展覽館+cafe複合空間
休閒消費 12:00 2021/04/06
日本人氣的光影藝術團隊teamLab，最近拿下京都車站附近的「活用京都站東南區市有地」公標案，未來將長駐京都車站，並集結美術館、藝廊、市民藝術中心、cafe等成為複合式建築，精彩可期。
這藝文空間開發地就位在京都車站正對面，結合京都新聞、京都放送等關西多家大媒體企業共同合作，打造京都站前這新的藝術中心，總面積共計6,400多平方公尺的兩塊地，租任約期60年。
中心內將規劃設有4大區域，當中的藝術博物館將定期展示teamLab作品，以其地利振興京都的發展，同時這裏也開放空間給京都城市藝術大學做實驗創作，設有數百台投影儀、移動照明燈，讓他們可自由發揮。
另外，還有美術館、市民藝廊等，從世界級藝術作品到京都市民、學生的作品都看得到，是深入民間的世界級展演中心。
另一大亮點，是設置巨大藝術造景的咖啡廳，坐在落地窗前享用咖啡，搭配大型造景的氛圍營造，貫徹teamLab的光影魔法。盡管teamLab雀屏中選，但目前這藝術空間建設時間、完工時間尚未定案，但還是讓人滿心期待。
記者︰馮柏偉