  • 26°C
香港時間 : 2021406日 (週二) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本新事】光影魔法團隊teamLab將進駐京都車站　締造藝術展覽館+cafe複合空間

休閒消費 12:00 2021/04/06

分享：

熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

日本人氣的光影藝術團隊teamLab將進駐京都車站對面，讓人期待。（相片來源︰teamLab）

日本人氣的光影藝術團隊teamLab，最近拿下京都車站附近的「活用京都站東南區市有地」公標案，未來將長駐京都車站，並集結美術館、藝廊、市民藝術中心、cafe等成為複合式建築，精彩可期。

京都複合空間中的藝術展覽館，一貫teamLab的光影魔法。（相片來源︰teamLab）

這藝文空間開發地就位在京都車站正對面，結合京都新聞、京都放送等關西多家大媒體企業共同合作，打造京都站前這新的藝術中心，總面積共計6,400多平方公尺的兩塊地，租任約期60年。

市民藝廊將成為京都人的休閒好去處。（相片來源︰teamLab）

中心內將規劃設有4大區域，當中的藝術博物館將定期展示teamLab作品，以其地利振興京都的發展，同時這裏也開放空間給京都城市藝術大學做實驗創作，設有數百台投影儀、移動照明燈，讓他們可自由發揮。

另外，還有美術館、市民藝廊等，從世界級藝術作品到京都市民、學生的作品都看得到，是深入民間的世界級展演中心。

巨大藝術造景的咖啡廳，也是teamLab的拿手好戲。（相片來源︰teamLab）

另一大亮點，是設置巨大藝術造景的咖啡廳，坐在落地窗前享用咖啡，搭配大型造景的氛圍營造，貫徹teamLab的光影魔法。盡管teamLab雀屏中選，但目前這藝術空間建設時間、完工時間尚未定案，但還是讓人滿心期待。

記者︰馮柏偉

相關文章

【日本新事】東京晴空塔周邊賞櫻　TOKYO Solamachi商場4月翻新重開30間新店進駐
12:39 2021/03/17
【日本新事】東京晴空塔周邊賞櫻　TOKYO Solamachi商場4月翻新重開30間新店進駐
【日本新事】日本東京六本木team-Lab全新展覽　奇幻光影體驗三溫暖感官世界
11:36 2021/03/19
【日本新事】日本東京六本木team-Lab全新展覽　奇幻光影體驗三溫暖感官世界
【日本新事】東京奧運期展開「Pavilion Tokyo 2021」建築計畫 草間彌生+妹島和世等8位大師設計東京亭子
11:11 2021/03/19
【日本新事】東京奧運期展開「Pavilion Tokyo 2021」建築計畫 草間彌生+妹島和世等8位大師設計東京亭子
旅遊設施 旅遊行程 旅遊資訊 裝置藝術 藝術館 京都 日本

最高瀏覽

【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
11:35 2021/03/30
【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產　婦產科醫生：懷孕約有10至15%流產風險
13:49 2021/04/05
【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產　婦產科醫生：懷孕約有10至15%流產風險
【偷情鬧劇】人妻與情夫廚房幽會門鈴突響起　轉身急吻回家綠帽夫險斷正
18:32 2021/04/04
【偷情鬧劇】人妻與情夫廚房幽會門鈴突響起　轉身急吻回家綠帽夫險斷正