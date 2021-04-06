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【險象環生】男童觀塘突穿過車罅衝出馬路　司機急煞同行女子卻表現從容招手

親子 12:23 2021/04/06

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男童觀塘突穿過車罅衝出馬路，司機急煞同行家長卻表現從容招手。

繼油麻地一名女童衝出馬路，同時有一輛紅色小巴駛至，幸得小巴司機及時急煞，否則女童或會成為馬路上的亡魂。昨日（5日）社交媒體再瘋傳一段車Cam片段，一名約幾歲男童在觀塘恆安街，近宜安街街市突穿過車罅衝出馬路，車輛駛至，幸得司機在千鈞一髮之際急煞，車輛停在距離男童一個身位前，避免意外發生。

男童從車罅衝出馬路。（影片截圖）

男童衝出馬路 同行女子表現從容 

有網民在YouTube頻道「車CAM特警」上載一段車Cam影片，指在4月5日下午1時35分於觀塘恆安街近聯安街轉彎位位置，當時路旁泊滿車輛，突然一名男童從車輛中間衝出馬路。幸好，司機及時急煞，並在男童前方停下，距離只有一個身位。然而，男童卻不以為然，並在馬路上跳來跳去，不知事情的危險性。一名疑似外傭的女子隨後出現，未有立刻上前拖實男童，只表現從容地向男童招手，及後示意車輛先離開。

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網民：司機反應好快！

不少網民留言讚揚司機反應快，「唔係個小朋友就成為下年清明節嘅主角」。另有網民提醒，觀塘宜安街、恆安街一帶經常泊滿車，不少人從車罅出入，建議司機們慢駛，「過呢啲車罅一定要慢，成日覺得會有狗或小朋友走出嚟。」又有人狠批教導的責任應在家長身上，家長應教導小朋友過馬路的安全意識，並非將責任交給外傭。

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責任編輯︰王明芳

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