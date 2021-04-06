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【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶

親子 12:33 2021/04/06

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熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

一名港媽日前在社交媒體上分享外傭製作的小被被，大讚對方有心思。

家中能夠聘請一位好姐姐，是件非常幸福的事。日前一位港媽在Facebook專頁「芊芊成長日記」中分享，家中外傭利用女兒芊芊出生到1歲穿着的舊衣來製作「小被被」，大讚她甚有心機，又指每件衣服都蘊含珍貴回憶。

港媽大讚有心機

港媽日前在專頁上傳數張照片，展示外傭製作的小被被。照片中芊芊蓋着被子，展露笑容，看起來十分喜歡工人姐姐的手工。港媽指外傭利用女兒出生到1歲穿着的舊衣縫合成小被被，

有初生時着嘅和尚袍、睡袋到1歲左右嘅衫仔，呢啲一係有污跡，一係就着到好殘舊唔想俾人，但我又唔捨得扔掉，每件都代表芊芊唔同時期，對媽媽嚟講全部都係珍貴回憶。

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看到色彩繽紛的製成品，港媽大讚工人姐姐「有心機」，佩服她利用自己休息時間去製作被子。她曾看到工人姐姐深夜12點還在縫合布料，不願進睡，感恩遇到一位好姐姐，「同我哋一樣超級錫芊芊」。

港媽指芊芊平日不愛蓋着被子睡覺，收到外傭製作的小被被之後，晚上入睡時興奮不已，不斷呼叫「冚被被」。外傭見小被被如此受歡迎，更主動說幫芊芊表弟再製作一張。

網民：姐姐好有愛

帖文引來網民討論，不少網民大讚姐姐「好有愛」，「嘩，你個姐姐好好呀！又靚又有心機！」、「請到好姐姐真係好感恩，仲要咁有愛」、「姐姐手工一流！」；港媽亦回應，指姐姐以另一方式留住芊芊成長的回憶，感到窩心。

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責任編輯︰王明芳

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