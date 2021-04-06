【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒

▲ 內地江蘇蘇州一個婚禮上，新郎媽媽赫然發現新娘手上有胎記，證實是她失散多年的女兒當場相認，令新娘哭崩。

內地江蘇蘇州日前出現一場離奇婚禮！新郎媽媽在婚禮上赫然發現，新娘手上有明顯胎記，懷疑對方是自己多年前走失的女兒，向親家查問後，驚悉新娘只是養女。新郎媽媽經了解後，決定當場與失散多年的親生女兒相認，令新娘激動落淚，媽媽更向新娘繼續開婚禮綠燈……

綜合內地傳媒報道，新郎媽媽多年前與獨生女兒意外失散，之後收養了一名男孩，當作親生兒子一樣撫養成人，但多年來，媽媽仍時刻記掛女兒，並會習慣性觀察年輕女子手上的胎記。

直至養子談婚論嫁，媽媽為他安排相親，很快便定下結婚的日子。到3月31日婚禮當日，榮升奶幻的她赫然發現新抱手上的胎記，跟失散的女兒一模一樣，便私下向親家查問是否親生。

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娶新抱變嫁女 養子成女婿

親家聞言十分驚訝，因他們從沒向外人透露過這秘密，後來相信對方有可能是養女的親生媽媽，親家才坦承真相。新郎媽媽經過時間點比對，確認新抱就是她當年走失的女兒，決定當場與女兒相認，兩人相擁喜極而泣，令婚禮變成「相認大會」。

由於新郎只是養子，媽媽在婚禮上大開綠燈，兩人可以繼續結婚，只是兒子娶新抱變成嫁女，養子成為女婿。

網民︰最和諧的婆媳關係

不少網民為此送上祝福，但亦有人質疑其真確性，點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳