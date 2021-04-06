【RubberBand演唱會】6號台上哽咽憶亡母　成員阿正+阿偉+泥鯭輪流擁抱安慰【多圖】

▲ 《RubberBand Ciao 2021》昨晚（5日）的Solo部份換上RubberBand成員6號上陣首度公開分享喪母的心情。

《RubberBand Ciao 2021》昨晚（5日）假紅磡香港體育館舉行第3場，演唱會在每晚當說「Ciao」（意思：再見、你好）後會剩下一名成員獨唱及跟樂迷分享。

而昨晚的Solo部份由RubberBand成員繆浩昌（6號）上陣，馮庭正（阿正）、李兆偉（阿偉）及黎萬宏（泥鯭）於6號獻唱前輪流大力擁抱以作鼓勵。

6號特意在台上自彈自唱由太太呂甜（Tim Lui）填詞的《M.A.M.A.》，送給已故的媽媽以作悼念。

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6號首談喪母

唱畢《心照一生》及《Hello?》後，然後阿正、 阿偉及泥鯭輪流大力擁抱6號，為他的Solo演出打下強心針。他其後獨個兒站在台上，兄弟情不言而寓。

6號首度公開分享喪母的心情，他說：「正正因為一個關於Ciao的音樂會，自己特別多感觸。『我係一個唔叻面對離別嘅人』，一直在面對離別這個課題需要很多人Support我體諒我。我媽媽去年3月離開了我們，我不知為何還夠膽做這個音樂會，還要很快就決定要叫做『Ciao』。」

他續指：「我還在經歷這件事，但音樂真的好神奇，在這段時間我彈多了結他，又因為疫情，很多時間留在家中，當然其實都還是彈得麻麻地，但都感激有音樂去Go Through（經歷）這件事。」

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▲ （IG圖片）

說到這裡，6號開始哽咽稍作停頓，觀眾見狀即拍掌鼓勵，6號才繼續他的話，並說：「我都有位在泰國的朋友在經歷這件事，他的媽媽都⋯⋯但我都想鼓勵他。」

6號此時已嚎哭起來，就連眼鏡都掉下來，不過他續道：「我會想寫更多，有時朋友都會說我無病呻吟，但通過寫文、出Post、彈琴玩音樂，去紀念一些你愛的人，是一個過程。我答應過自己會寫多些關於媽媽的事，但寫得不夠多，但周耀輝和于逸堯都跟我分享如何通過寫書或一些作品去經歷媽媽離去。」

他又說：「我覺得這個做法可以有很大力量，因為湊到你那麼大的這個女性，其實在城市裡面沒有人會記得她，惟有通過寫歌去記低她，分享給更多朋友知道，包括在泰國的朋友，他來不了，但我知他會看到。」

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6號感謝太太寫心聲

6號指過去寫這類題材時，一落筆就會爆喊寫不到，所以他很感謝當時的女友即現在的老婆Tim Lui為他寫出心聲。說罷，便拿起結他唱出2012年時的《M.A.M.A.》，而這正正就是當年Tim Lui執筆歌頌母愛的作品。

完成獨唱部份後，6號表現明顯放鬆很多，更不時與觀眾互動全場大合唱《發現號》和《未來見》。不過到Encore時，6號對於因為太緊張獨唱部份而未有唱好《Hello?》一曲而耿耿於懷，於是要求再唱一次，結果亦讓他「一雪前恥」唱出高水準，令昨晚的音樂會完美落幕。

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