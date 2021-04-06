【滅蚊神器】淘寶熱賣「罩頭蚊帳」似瞻仰遺容　一文睇清低成本滅蚊大法低至$5

潮濕炎熱天氣又是蚊蟲活躍時機，為免受蚊子嗡嗡作響滋擾一覺好眠，淘寶近日出現一款名為「好罩頭蚊帳」的產品，用法是將正方形蚊罩套在頭上，阻擋蚊蠅飛入，豈料卻引來網民大笑，認為產品效果圖仿如「瞻仰遺容」。

有網民日前在Facebook群組「淘寶開心share」分享一款名為「好罩頭蚊帳」的產品，形容「見到張相就想笑」。該款「蚊帳」形狀四四方方，只遮蓋著頭部，附有紗網的設計，令蚊蟲難以飛近頭部。

而從產品示範圖可見，一名男子頭戴著一個粉紅色正方形有網蚊罩，雙眼緊閉，平躺在床上，看來睡得甚為「安詳」。

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產品標榜適合在外留宿或露營時攜帶，又表示特製網底可平放床上，即使側睡也不怕掉落。這款蚊罩在淘寶網上每個售價約為33元人民幣（約39港元）。

有網民看到圖片後忍俊不禁，也有人表示受到極大驚嚇，點擊睇留言：

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滅蟲神器製作成本低至5元

台灣蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集早前公開一個簡易滅蟲神器的製作方法，成本低至5港元，卻能有效滅蚊，效果比滅蚊燈更好。而滅蟲神器製作材料為2隻膠杯、膠花盆、紗網（16目以上）、清水、誘蟲黏紙（黏蟲紙），詳細製作過程請按【下一頁】。

點擊下圖睇專家教整3款天然防蚊包：

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另有網傳鹼水盆滅蚊法，做法是準備一盤水，倒進洗衣粉，然後再將肥皂刨成絲和洗衣粉混合，再將鹼水盆放置於屋內蚊子猖獗的位置，吸引蚊子產卵。此套方法聲稱是利用洗衣粉和肥皂絲散發的香味，吸引蚊子產卵。只需3天就可以令蚊子數量驟減，10天可令水盤內佈滿蚊子的屍體。

滅蟲專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

無尾熊滅蟲服務的李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，應該可行，因鹼水對大部分昆蟲都非常致命。鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。他相信該方法是想透過吸引蚊子產卵時，「中招」而死，不過前題是洗衣粉氣味，不能驅趕蚊蟲。

雖然科學角度上可行，但李宇軒建議如果想真正驅蚊，就應該找出蚊子的入屋源頭或漏洞，而非吸引蚊子產卵，他更推薦用物理方式阻礙蚊蟲入屋，例如使用蚊紗或蚊網等，或者使用傳統蚊香達到驅蚊效果。

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責任編輯：羅嘉欣