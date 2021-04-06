【燒鵝Pizza】必勝客聯乘鏞記推炭火飛天燒鵝批 172元起品嘗鵝肉配芝士京蔥特色口味
休閒消費 14:11 2021/04/06
Pizza Hut與鏞記酒家最近合作，推出糅合港式風味的燒鵝Pizza 「必勝 x 鏞記氣派非凡巧手精湛無可匹敵炭火飛天燒鵝批」，價錢為普通批172元起、大批208元起。
顧名思義，全新「必勝 x 鏞記氣派非凡巧手精湛無可匹敵炭火飛天燒鵝批」，選用鏞記金牌燒鵝片，鵝肉嫩滑充滿彈性，並散發獨特炭香，洋溢香甜的肉汁，配以Pizza Hut質感柔軟綿密的「三藩市式手藝批」餅底，以上乘選料配搭巧手天工，營造出磅礡氣勢沖擊你的味蕾。
顧客亦可選配其他Pizza Hut指定的招牌批底，軟嫩多汁的鵝肉加上芝士、京蔥、紅洋蔥、紅尖椒及海鮮醬等材料，多樣香氣瞬間在味蕾中綻放。
另外，Pizza Hut為外賣這款薄餅特別設計「華麗轉盤薄餅盒」，靈感源自中式餐廳的餐桌轉盤，讓大家享用時候彷彿置身華麗典雅的傳統中餐廳，以不同感官體驗氣派非凡的饗宴。
現在每間 Pizza Hut分店各送出10個「華麗轉盤薄餅盒」予首10名外賣自取「必勝 x 鏞記氣派非凡巧手精湛無可匹敵炭火飛天燒鵝批」並全單滿$300的顧客（每人只限一個），數量有限，送完即止。
記者：招美寶