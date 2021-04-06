【李嘉誠基金會】寶血醫院獲2,000萬元資助全膝關節置換手術　200個名額已滿正研究增加名額

▲ 李嘉誠基金會資助寶血醫院，全膝關節置換手術200名額爆滿或增加名額。

不少長者都有膝關節問題，但輪候時間頗長。寶血醫院年初獲李嘉誠基金會捐資200萬元，為200名最需要及適合的膝關節病人置換全膝關節，目前已經有60多位患者完成了手術，餘下病人的手術期望於半年內完成。由於是次計劃反應踴躍，名額現已全數爆滿，基金會正積極考慮增加資助名額，務求惠及更多病患者。

是次計劃中不少患者都是在職中年，包括完成手術的鄭淑賢。她接受手術時還未滿60歲，從事照顧智障人士起居的工作，已經做了15年。她稱，膝關節痛楚令她工作及生活都大受影響，很慶幸能得到李嘉誠基金會的資助，令她不再需要因為膝患而困擾終日。 鄭女士說，手術後傷口癒合良好，目前可用拐杖協助走路，並表示康復後會繼續上班，

在政府醫院排期排了七、八年，還在等候。又經常聽到甚麼我年齡不夠大，手術要留給年紀較大的病人做之類的說話。今次幸得有李嘉誠基金會這計劃，令我得到幫助。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另一位接受手術的病人郭炳基同樣表示感激，這計劃令他重拾有質素的生活，他希望康復後能恢復以往行山、騎單車等運動。 郭先生又感謝醫生悉心安排手術，亦非常感謝全體醫護人員24小時無微不至的照顧，令他得以迅速康復。

寶血醫院院長衛向安表示，計劃今年初確定後一個星期，就已經進行了首宗置換手術，而在未足2個月的時間內，就已經進行了60多宗手術。他指，自己在今年大年初二探訪病人時，見證了首批病人在手術順利完成後開心出院，計劃能順利推行，有賴李嘉誠基金會和院內各醫護的支持和參與，包括了計劃內的5位骨科醫生和多位護士、 物理治療師及眾多工作人員。

負責計劃的骨科醫生張堅穎表示，雖然膝關節置換手術跟骨折、腫瘤不同，並不屬於緊急手術，但仍會建議某些病人盡快治療，舉例有病人的腿部變形很嚴重，如內彎超過約20度或外翻超過15度，坦言如果不及早接受手術，幾年後變形可能惡化，同時會引起韌帶鬆脫而令到手術變得更複雜。

計劃申請人資格須為家庭每月總收入少於8萬元、並已在公立醫院輪候相關手術超過3年的病人。病人直接向寶血醫院遞交申請表格後，經院方骨科醫生評估是否適合做手術，然後按申請人個別經濟狀況，決定申請人可獲75%至全額資助。是次計劃的資助範圍除手術費外，還包括了人工關節、住院收費、化驗、物理治療及出院後複診等費用。詳情即看：【下一頁】

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙