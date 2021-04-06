【BB來了】胡杏兒第三度做媽媽　直言分娩比以前辛苦：收山不會再追

恭喜胡杏兒第三度做媽媽！胡杏兒在今日（4月6日）下午於社交平台公布喜訊寫道：「是的，又是男孩！Liam李奕宏來了」當中更分享長子及次子望著弟弟的照片，十分溫馨。

第三胎也是生兒子的杏兒亦決定封肚不再追多個女，她坦言：「收山了，不會再追，始終需要時間悉心照顧、教導，培養孩子們。」

胡杏兒的第三名兒子中文名李奕宏，英文名字Liam，杏兒的家庭於復活節迎來新成員，形容細仔的樣子完全是大哥和二哥的混合體，而中、英文名都是出自老公Philip手筆。

杏兒於老公李乘德（Philip）陪同下入產房順產誕下重８磅多的Liam。懷胎十月的杏兒稱沒想過BB這麼重磅，並指這次分娩過程較辛苦，不過笑言辛苦也是值得。

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▲ 胡杏兒家中再添新成員。

杏兒宣布封肚

另外，杏兒選擇於13:14時段於網絡平台公布喜訊，她稱只是巧合，不過1314有「一生一世」之寓意，也是他和丈夫想要表達愛護三個小孩一生一世的意思。

三胎都是仔，杏兒坦言封肚，即是不會再追多個女：「收山了，不會再追，始終需要時間悉心照顧、教導，培養孩子們。」

至於榮升哥哥的Bremen和 Ryan對弟弟Liam愛護有加，不停錫錫大方送上香吻，盡顯兄弟情。

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兄弟沒小器爭寵

另外，杏兒透過電話錄音向媒體分享再當媽媽的感受，她首先多謝大家的祝福，透露BB在復活節前已出生，由於有三位小孩要照料，因此待回家後才向大家公布喜訊。她說幼子Liam是重磅B：「沒想過他那麼重，8磅多，誕下他時有少許辛苦，因為他很大隻。」

杏兒透露由丈夫陪伴入產房，而生產過程亦順利：「希望BB健康、快樂。」說到大仔及二仔榮升哥哥，她說：「他們看見弟弟都很開心，感覺很新奇，爭住去錫他及看他，現時BB都很乖和很易湊，哈，怕他小器，都算乖的。多謝大家的關心！」

現年41歲的胡杏兒跟李乘德於2015年12月結婚，婚後兩年杏兒榮升人母，誕下長子李奕霆，及至2019年7月，杏兒誕下次子李奕霖，至今日宣佈幼子李奕宏出世，現在家裡有著三名「小王子」。

同場加映：楊卓娜專訪