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【太魯閣號出軌】涉事工程車司機冷眼旁觀　出事後吸煙吃檳榔

健康 14:13 2021/04/06

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太魯閣號出軌後，涉事工程車司機冷眼旁觀

台鐵太魯閣號於4月2日發生嚴重出軌事故，造成50人死亡、逾200人受傷。起初指太魯閣號行經清水隧道前，被一輛從山坡滑落的工程車撞擊導致出軌。惟當局日前翻查行車記錄器發現，工程車早已橫臥在路軌上，司機急忙煞車，但來不及阻止意外發生。有倖存乘客拍下出事後的畫面，並爆料指涉事工程車司機李義祥當時站在山坡觀看，神情淡定。另有行車記錄器拍得他於事發後吸煙、吃檳榔。

綜合台媒報道，事故發生後，台鐵工程承包商「義祥工業社」負責人、工程車司機李義祥曾向警方表示，當天沒有施工，僅有他一人開工程車到工地查看。不過網友陸續提供相片，並有倖存乘客爆料指，現場不只李義祥一人。根據在第一卡車廂乘客拍攝的相片，事發後李義祥現身旁邊的山坡，望著路軌方向。

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另外，有網友在PTT爆料指，他當時在受訪的民眾身後經過，看來悠閒，態度冷漠。同時，亦有現場救援車輛的行車紀錄器拍下他在事發後的反應。據影片可見，當時李義祥在工地吸煙、吃檳榔，與身旁友人聊天。當警方抵達現場，前來查問時，李義祥雙手環抱胸前，表情淡定。他供稱當日獨自駕駛工程車到工地巡查，並拉上煞車手掣，但不知為何滑落山坡。

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花蓮地檢署檢察長俞秀端昨日（5日）表示，已掌握資料確定案發現場不只李義祥一人，並著手扣查其財產，「一定會努力的不讓被告脫產」。另根據行車紀錄器的資料顯示，事發前工程車已20度橫臥在路軌，408次太魯閣號司機不只鳴笛，更於4秒內煞車，但當時以時速130公里行駛，和仁隧道到事故地點的距離少於250米，來不及阻止意外發生。台灣運安會主委楊宏智表示，司機已用盡那4秒煞車，「反應非常快速」。

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責任編輯：羅嘉欣

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