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【自私行為】青衣長發邨街邊晾滿衫　街坊求救：想問點行過去呢？

健康 14:43 2021/04/06

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有青衣街坊在網上表示，位於長發邨一處公眾地方掛滿衣物。

疫情之下更應注重環境衛生，但近日就有青衣街坊在網上表示，位於長發邨一處公眾地方掛滿一行行懸有衣物的繩索，詢問一眾網友：「想問點行過去呢？」留言中不乏搞笑回應：「拗腰咁行過去」、「打4個後空翻就得啦。」但也有網民批評，在公眾地方晾衫其實「勁污糟」。

有網民上周六（3日）在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖問：「今日天氣真係好，但想問點行過去呢？」隨附一張照片，相中可見一行行懸有衣物的繩索，公然掛在行人路兩側，貌似是想晾曬衣物。

（圖片來源：Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

不少網民留言批評這種晾衫行為：「勁污糟。行過路過都唔知會唔會比人吐口水，抹鼻屎，抹手等等，咦～」、「都唔知點解啲人係都要晾衫向街邊」、「其實一路覺得，咁浪（晾）法會唔會仲污糟，因為大塵」。

有眼利網民認出，這處地方屬青衣長發邨範圍內，也有人建議發帖者可以致電屋邨管理處尋求處理方式。

而對於發帖者「如何走過去」的問題，網民則議論紛紛，各有不同見解：

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責任編輯：羅嘉欣

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