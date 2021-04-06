【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　3宗本地個案包括一名12日大男嬰

▲ 今日新增3宗本地個案均屬昨日確診豐澤電器男售貨員家人。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日(9日)新增7宗確診個案，4宗屬輸入個案，3宗屬本地感染，今日沒有感染源頭不明個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日初步確診個案少於10宗。

今日新增7宗新冠肺炎確診個案，當中3宗屬本地個案，與早前確診個案有流行病學關連，均屬昨日確診豐澤電器男售貨員家人，包括一名僅12日大的男嬰，如下：

第11,529宗：31歲女子，一直無病徵

第11,530宗：7歲女童，4月5日發病

第11,531宗；12日大男嬰，4月4日發病

三名患者均為昨日確診豐澤電器男售貨員(個案編號：11,512)的緊密接觸者，同住油塘油塘邨華塘樓，並於檢疫中心確診。

第11,512宗確診的32歲男病人屬昨日唯一宗本地源頭不明個案，於旺角惠豐中心豐澤電器擔任售貨員，3月22日最後上班日，3月23日至26日曾到聯合醫院探望分娩妻，亦曾訪觀塘母嬰健康院、鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場購物。詳情請見【下一頁】

餘下4宗輸入個案均於4月4日抵港，當中2人檢出帶有N501Y變種病毒：

第11,526宗：39歲男外傭，3月24日發病，乘搭EK384航班由印度抵港，檢出帶有N501Y變種病毒

第11,527宗：21歲男子，4月5日發病，乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，檢出帶有N501Y變種病毒

第11,528宗：40歲男子，一直無病徵，乘搭EK384航班由印度抵港，仍有待檢測是否帶N501Y變種病毒

第11,532宗：30歲女子，一直無病徵，乘搭UK6395航班由印度抵港，仍有待檢測是否帶N501Y變種病毒

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責任編輯：陳正怡