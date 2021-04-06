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【酒店Staycation】喜來登酒店推超抵住宿方案　回贈等同房價美食餐飲消費額【內附連結】

休閒消費 15:17 2021/04/06

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熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港喜來登酒店推出相等於零房價回的住宿方案。(酒店提供)

闊別多月的香港喜來登酒店宅度假方案正式回歸，大家現可按此酒店官網正式進行預訂(建議3天前預訂)。當中首推的多個住宿方案，如「縱寵饕饗之旅」、「童聚無憂住宿」都是性價比超高，以房價享受同等價值美食回贈，等於零房價。

1.縱寵饕饗之旅  優惠碼：D60

入住日期：4月21日至9月19日

價錢：$1,300/晚 (^需加一)

重點推介：除了中午12nn，提早入住及延至下午2pm退房外，更贈送相等於房價的餐飲消費額，即以$1,300^ 房價入住豪華客房一晚，便可免費以$1,300穿梭於酒店以下各餐廳盡享琳瑯滿目的佳餚，包括咖啡廳、天寶閣中菜廳、蠔酒吧、雲海日本餐廳、視佳廊。

房價可以到酒店內各餐廳烹用美食，蠔吧是不二之選。(酒店提供)

2.童聚無憂住宿   優惠碼：MAJ

入住日期：4月21日至9月19日

價錢： 行政套房 /$1,388起/晚、海景套房 /$1,688起/晚(^需加一)

重點推介：有兩種套房供選擇，套房面積約550平方米，設有獨立的客廳及睡房，面向靜謐優美的內園景或迷人的維多利亞港景色；睡房內則提供喜來登特色睡眠體驗，備設舒適妥貼的喜來登特色床、床品及配件等。
醒來後再以咖啡廳的自助早餐 (供2位成人及1位小童享用) 為新一天注入滿滿元氣，悠然於酒店度過元氣滿滿的短假期，遠離俗務繁瑣，貴為萬豪旅享家會員預訂此住宿計劃更可賺取雙重積分。

記者：郭秀芳

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