民主黨今年財赤近千萬　籌款達標與是否參選屬兩回事

▲ 民主黨將從明日（7日）起至6月1日進行本年度獎券籌款。（尹櫻霖攝）

民主黨表示，面對新冠疫情，加上黨員將面對大量訴訟，以及黨內需應付不同開支，預料本年度財政赤字會接近1000萬元。被問到獎券籌款數字不達標，是否未來民主黨考慮會否參選的因素之一，民主黨籌款委員會主席袁海文強調，獎券籌款數字達標和參選是兩回事，黨員未來是否參選立法會交由會員大會決定。

民主黨將從明日（7日）起至6月1日進行本年度獎券籌款，獎券籌款目標為400萬元。袁海文稱，黨內立法會議員已全部辭職，新冠疫情下，亦難以舉行籌款晚宴，所以獎券籌款成為民主黨重要的籌款方式。他指出，今年各黨友的包銷額增加50%，中委會承擔5位數字以上包銷額，黨主席羅健熙的包銷額增至6位數字以上。

袁海文形容，現時該黨的財政情況是他入黨以來「最艱難的時候」，但他有信心能達到400萬元籌款目標，指民主黨對於籌款法規的處理很嚴謹，民政事務總署亦已批出籌款牌照及近300個獎券籌款街站。

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記者：尹櫻霖