【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦

▲ 一名港媽指自己與丈夫相愛23年，但最近發現丈夫出軌不知如何是好，遂向網民求助。

兩個人決定結婚，就要信守婚姻的承諾。日前一位年近40的港媽向網民求助，指自己與丈夫相愛23年，現時育有一子。最近發現丈夫出軌，雖然假日一家人會親子活動，但平日丈夫卻去偷食。而旁人一直視兩人為模範夫婦，令港媽感到崩潰，遂向網民尋求意見。

相愛23年 表面上是模範家庭

近日一名港媽在IG專頁「couple.murmur」投稿，指自己快將40歲，丈夫大她一年。兩人由中學相識、拍拖及結婚至今已23年，兒子剛滿5歲。女事主指自己工作時間固定，丈夫卻要輪班，另外有賺外快，亦是車會的工作人員。她指即使家中有工人，丈夫的生活仍然是非常忙碌，

老公世界得佢自己興趣，玩車嘢，社交平台從來冇家庭相，冇我呢個老婆嘅樣，只有仔仔。

雖然兩人不會特別慶祝節日，但事主指丈夫每日下班後會回家，出糧會全數繳交妻子持家。而假日一家人會親子活動，疫情前會每年去旅行。事主形容身邊的人會視他們為模範夫妻。

拍拖時已有出軌前科

然而，事主透露在中學拍拖時期，已知道對方會與其他女同學發生性關係，工作時亦曾與女同事曖昧不清，但丈夫一一否認。而最近，事主發現丈夫結識了一名年輕女客人，並稱呼對方為「女朋友、寶貝」。丈夫在近兩個月常以見客為由，外出與外遇見面，而外遇亦會到車會探班，兩人甚至會在車內發生關係。

事主其後更發現，丈夫會假稱上班，其實是跟外遇租酒店過夜，慶祝相識紀念日。丈夫的車上更掛有懷疑是外遇買的吊飾，丈夫卻訛稱是屬於同事。事主又指有次丈夫在車會飯局喝醉後，向外遇形容兩夫妻為室友關係，

稱呼我呢個老婆為室友，我老公對個女仔好主動！主動買嘢食俾人，又叫個女仔起身返工，甚至老公喺屋企會自拍俾個女仔，湊緊仔仔一齊都會互傳訊息，兩個相逢恨晚咁，我覺得好恐怖。

事主：會冇晒佢幾十年建立包裝好男人的形象

事主指，丈夫並不知道她已發現偷食一事，仍然「好好戲」地找事主吃午餐，兩人亦仍然有性生活，更直言丈夫不會對外遇負責任，「究竟佢哋段關係貪啲咩？」又慨嘆枕邊人在自己身邊多年，自問對他一心一意，

層樓一齊供緊，未成年就跟佢，仔仔咁細個我唔識點面對，身邊（的人）以為我哋係模範夫婦，以為佢係好好先生，有冇過來人教吓我點做？

另一方面，事主希望拆穿丈夫出軌一事，遂向網民尋求意見。帖文一出引來大批網民留言，紛紛建議事主與丈夫離婚，「離婚係一個唔錯嘅選擇！你呢一刻開始要留證據，到時爭咩都有證據喺手」、「一段婚姻最重要嘅忠誠佢都做唔到、其實已經冇必要再繼續落去。」、「如果忍唔到，你即管離婚啦，女人當自強！支持你！」亦有人認為，既然事主一早知道丈夫有前科，當初便不應跟他結婚。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳