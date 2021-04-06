【無知家長】家長捲毛巾放BB身上托奶樽餵奶　網民狠批：想懶唔想湊就唔好生

▲ 家長捲毛巾放BB身上托奶樽餵奶，網民狠批：「想懶唔想湊就唔好生。」

照顧新生嬰兒甚為辛苦，但有家長為了偷懶貪方便，或許容易鑄成大錯。日前，有網民於於Facebook專頁投稿，指從影片中看見有爸爸捲起一條長毛巾並放在BB身上，用作托奶樽餵奶，引來無照顧嬰兒經驗的網民質疑其危險性。帖文引來不少網民留言狠批家長無知或會成為殺人兇手，「大人瞓低食嘢都會濁親啦，更何況係BB，想懶唔想湊就唔好生。」

有網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿及上載圖片，指第一次看見有家長捲起一條長毛巾用作托起奶樽餵奶。從圖片可見，BB平躺在一個坐墊上，長毛巾捲成條狀包圍著BB的頭部，並放置奶樽，讓BB自行吸吮。

▲ 有家長捲起長毛巾餵奶。（生仔要考牌系列 Facebook）

有家長曾買餵奶神器餵奶

家長懶除了自製各種方法餵奶外，更有人上網購買「餵奶神器」餵奶。日前，同樣有網民投稿，指有港媽於淘寶購買類似「口水肩」的「餵奶神器」餵奶，前端中央可放入奶樽，將它套在嬰兒頸部後，讓BB平瞓自行吸吮，引來大批網民炮轟她等同謀殺。而衞生署於網站上建議父母正確餵哺嬰兒的要點，其中提醒家長不應讓嬰兒獨自吃奶，可能會引致嗆哽，甚至有窒息的危險。

▲ 曾有家長埋餵奶神器餵奶。（生仔要考牌系列 Facebook）

網民：意圖謀殺！

有網民狠批該名爸爸無知，質疑家長們不想照顧應思考清楚再考慮生育，「我唔識餵奶我見到咁都覺得佢會濁死，呢啲父母唔想養就唔該唔好生啦，為咗個快感就犧牲條小生命，試吓搵人吊住自己俾人餵啦」。有媽媽建議家長不能懶，應享受抱著嬰兒餵奶的感覺，增加親子溝通。

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文章及相片獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳