【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋

▲ 戶主夫婦鍾情日本文化，把日式風格完美呈現出來在家居設計中。

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於荔枝角宇晴軒的759呎單位，設計師知道戶主對日本文化和木製傢品十分講究，特意將單位改造成充滿和諧自然感覺的日式和風小屋。

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鍾情日本文化 追求木系傢品細節

這個充滿日式簡約風格的單位，是一對熱愛日本的夫婦所擁有。全屋設計和用料以暖色和木系色調為主，帶出一種自然安穩的舒適感。

特別選材盡顯心思

設計師希望戶主進門後能置身於和諧自然的空間之中，所以做了一個日式和紙條子趟門在玄關入口的位置，而地下以對稱布紋花磚鋪砌，使整體感覺簡約又舒服。

而偏廳位置，設計師把偏廳打造成一個日式茶室，升高地台配上塌塌米坐墊及升降茶几。

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客飯廳

原有客廳陰暗窄長，透過拆除原有房間間隔，把房間改為偏廳連貫著客廳，天然的日光可從偏廳及書房大窗滲入客廳之中，變得更光猛寬闊。而微綠色的塗漆牆身再配上木系色調傢俬，更能帶出日本經典的味道。

房間

房門以暗門的設計，使主人房猶如一個隱藏的空間。房內以和暖的木色配襯著布紋質感櫃門的物料，而弧角的設計更為整個睡房帶來時尚的感覺。

書房

方格玻璃趟門的設計可令日光從書房滲透到客廳之餘，亦為書房保留私隱性。

廁所

設計師在選材上以大地色系為主，加上原木色木器飾面及布紋磁磚，帶出與其他空間一貫的自然和諧感。

(廚房沒有重新裝修)

工程詳情：

裝修時間：大約3個月

總費用：約70萬

現場木器, 傢俬及所有門 $52.2萬

油漆 $6.5萬

清拆 $4.5萬

泥水 $3.8萬

電力 $2萬

前期及雜項 $1萬

資料來源：am PLUS Designs Ltd.

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記者：張懿慧