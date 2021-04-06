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【限時優惠】Frozen夢幻特展推出4月快閃限定購票優惠　門票低至$280兩位+送迪士尼禮品【附優惠詳情】

休閒消費 15:08 2021/04/06

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熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《Frozen夢幻特展》推出快閃4月限定購票優惠，低至$280兩位。（富衛香港提供）

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》開幕至今有超過30,000人次進場參觀，備受明星藝人及親子遊追捧。

展覽於4月特別推出快閃優惠，由即日起至4月11日市民可以優惠價$148（成人原價$198) ，以及$132（特惠原價$178）購買4月任何門票，另可額外獲贈精美迪士尼禮物1份。

市民可於即日起至4月11日以優惠價購買門票。（富衛保險提供）

3款精品包括有保溫杯、背囊及收納袋，可隨意挑選，最適合上班及學生族，開心玩樂之餘同時盡享禮遇。

《Frozen夢幻特展》於台北、韓國及上海等地先後舉行，香港站則選址比鄰港鐵將軍澳站的將軍澳中心，有10大主題區，包括以全新造型登場的Elsa女王及Anna公主的「阿德爾女王加冕」，配上高科技體感互動感應、音效及光影特效，展現神奇魔法。

《Frozen夢幻特展》先後於台北、韓國及上海等地舉行，這次落戶香港將軍澳站。（富衛香港提供）

購票方法︰
Trip.com：https://bit.ly/35VaSHp
Klook：https://bit.ly/37YttFj

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站
日期：即日至4月30日
時間：每次體驗時間約90分鐘；周一至五12:30pm-8:30pm；周六、日及公眾假期10:30am-8:30pm
地點：將軍澳中心G35

記者︰黃依情

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