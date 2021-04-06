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【林鍾一戰】林作5月打人生首次拳賽作熱身　呼籲支持：買飛入場睇我處男戰

娛樂 15:57 2021/04/06

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林作騷肌被網民嘲：「無乜分別」，5月1號處男下海打第一場拳賽。

林作近日為9月舉行的「林鍾一戰」百萬擂台賽積極練拳，而林作每日亦會上載一張半裸照讓大家跟進他的肌肉增長程度。他今日（4月6日）更宣布將於5月1日參加人生第一場公開拳賽，似乎是為「林鍾一戰」對戰鍾培生前作熱身，林作並呼籲大家入場支持。

而林作今日下午貼出最新一張對比照，網民卻指不見他的肌肉有增長，更笑問：「無咗近視？」

【林鍾一戰】林作貼半裸照展示操練進度　自信示威：練到鋼條都出晒嚟

林作透露除了見客，就是練拳。（Facebook圖片）

林作騷肌被取笑

為迎戰9月舉行的「林鍾一戰」，林作加緊操練，並揚言每日都會在社交網站發放半裸照，讓一眾網民見證他的成長與改變。繼早前吳業坤被誤認是林作後，今日又有「笑料」爆出。

林作在今日下午分享一張半裸對比圖，圖左的林作身在擂台上，雙臂打開、大汗淋漓，低頭露出意味深長的微笑。圖右的林作皮膚較為雪白，戴著眼鏡，頭髮雖凌亂但未有流汗的感覺。

林作在照片旁寫道：「幾個禮拜而已」，估計他指兩張照片是他相距幾星期的前後成果圖。

【林鍾一戰】林作練對打慘被15歲少年狂毆　氣喘如牛自嘲：廢廢地

林作的肌肉對比圖分別的確不大。（Facebook圖片）

雖然照片成功吸引不少網民的留言，可是由於兩圖身型對比差很少，大部份人都留言嘲笑，有網民笑謂：「個身型keep得好好，好難keep到一樣。」

此外亦有人笑問是否眼鏡、運動褲和腋毛等等的差別，說到底就是完全不覺得林作的肌肉有何增長。

【林鍾一戰】林作承諾每日晒肌半年後大變身　鍾培生為特訓拍片備戰擂台【有片】

林作出浴照。（Facebook圖片）

林作5月打拳賽

相隔1小時後，即是在今日約近下午3時，林作又在社交網站有新消息宣布，他表示將於5月1日參加人生首場的公開拳賽，對手名為黃明雋。

林作寫道：「為盡快熟悉拳賽，本人已報名5月1號參加人生第一場公開賽。我做嘢，一係唔做，一係就去到盡。歡迎黎（嚟）買飛入場睇我處男戰。」

【林鍾一戰】鍾培生拍片回應邀約擂台戰原因　林作開始練拳透露戰略部署【有片】

林作處男下海將於五月出戰首次拳擊比賽。（Facebook圖片）

有不少網民留言為其打氣，亦有人關心他與鍾培生的拳賽，並笑謂：「堅決唔將第一次給終賠生，哈哈。」

同場加映：鍾志光訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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