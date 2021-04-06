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【疫苗接種】梁松泰蔡海偉同到黃大仙接種新冠疫苗　籲社福界同工及早接種疫苗

社會 15:54 2021/04/06

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社署署長梁松泰（右）和香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今日（6日）接種新冠疫苗。（社署提供）

社署署長梁松泰和香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今日（6日）在位於黃大仙區的彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，並呼籲社福界同工以至社會各界及早接種疫苗。

梁松泰表示，在疫情之下，弱勢社群及基層人士受到的打擊，不論是經濟或日常生活壓力，尤為沉重。社會整體盡早接種疫苗，才有望逐步放鬆各項防疫抗疫措施，讓社會擺脫疫情反覆肆虐所造成的困境。

蔡海偉則指，感謝社福機構及社署同工在過去一年多的努力，保障服務使用者的安全及健康，並透過不同的創新方法為他們提供適切的服務及支援；以及港人一直以來控制疫情的努力。他鼓勵市民及社福界同工，在尊重自願決定的原則下，接受新冠疫苗注射。

政府指，彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心的行政職務及支援工作，由社署派出的人員負責。梁松泰感謝同事發揮專業精神，積極配合相關工作，促使疫苗接種計劃能夠順利運作，為防控疫情一再作出貢獻。

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責任編輯：陳子謙

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