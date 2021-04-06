公營房屋轉用全新電子入則和審批系統　去年接獲4,400宗申請

▲ 獨立審查組人員利用電子系統巡查工地。（新聞處圖片）

政府近年審批公營房屋圖則申請時，採用全港首創、自行研發的電子系統，執行樓宇監管的電子入則及審批。去年新系統已處理合共約4,400宗申請，成為首個政府部門，把入則和審批工作全面電子化。

電子系統「公營房屋入則易」，由運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下的獨立審查組，利用系統執行樓宇監管申請程序，涵蓋房委會物業及已出售或拆售物業。就房委會新發展項目，以及房委會樓宇內進行的改建或加建工程，申請人可透過系統，向部門遞交建築圖則和文件作審批。由於系統24小時網上運作，申請人可隨時遞交申請。即使疫情下也如常運作，不受特別上班安排影響。

獨立審查組總監蔡惠棠稱，部門利用系統跟申請人溝通，減少申請人與審批人員的社交接觸，令獨立審查組在疫情下，亦能如期完成審批，保持服務承諾。當中包括提升圖則審批的服務質素，以及工作效率。

「公營房屋入則易」亦連結至另一個電子系統，即去年5月推出的「工地流動系統」，該系統利用流動應用程式，巡查監督地盤工作，有助減省巡查前的準備時間，以及巡查時逗留工地進行紀錄的時間，可提升工作效率。新系統於2019年共處理約3,500宗入則申請，去年則升至約4,400宗。

獨立審查組現正研發一套人工智能系統，自動核查建築物料測試報告，協助核查鋼筋和混凝土測試的報告結果，是否合乎規格，有助再進一步提升審批效率，該系統計劃今年推出使用。

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記者：吳卓峰