【太魯閣號出軌】6旬仁醫身披白袍直奔現場救人　漆黑隧道中緊抱男童安撫：不用怕

▲ 6旬仁醫身披白袍直奔現場救人，漆黑隧道中緊抱男童安撫。

台鐵太魯閣號上週五（2日）發生出軌意外，導致逾大量乘客死傷，是半世紀以來最嚴重事故。行醫30年的花蓮慈濟醫院骨科主治醫生吳坤佶，得知事發後立即停下手上工作，身披白袍趕赴現場協助搜救，他憶述現場屍橫遍野，猶如人間煉獄。

放下工作直奔現場救人

根據台灣傳媒報道，現年62歲的吳坤佶，是花蓮慈濟醫院骨科主治醫生，亦是花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特種搜救隊教官。事發當天，吳坤佶正在醫院看診。10時許，他收到尋求支援的電話後，立即向門診患者道歉。

對不起，今天要跟大家失約了，因為還有更危急的人需要醫療及救難人員的協助。

遍地屍骸如人間煉獄

道歉後，吳坤佶連衣服都來不及換，就穿著看診的白袍駕車前往事故地點。抵達現場後，他套上紅色搜救服與裝備，與其他特搜隊員進入隧道。他表示，隧道口沒有空間行走，只能從火車爬上去，再貼著軌道行走。當走到損毀最嚴重的第6、7節車廂，眼前的景象，讓擁有多次災難救援經驗的他，也直言「只能用煉獄來形容」。

低頭一看，落腳處不是等待救援的傷患，就是讓人遺憾已挽不回的大體，所以，真的不知道要怎麼走...只能不捨地先脫下特搜服蓋著大體，守護這生命最後的尊嚴。

他憶述，現場瀰漫著車油、屍塊的味道。許多遺體都是不完整的，有罹難者的頭顱被擠壓至變形，「跟籃球一樣大的頭顱，但完全沒有一寸完整肌膚包著，且腦漿仍在流動，就是一坨肉」，畫面觸目驚心。

血肉模糊，慘絕人寰，我也是人家的爸爸，我怎麼受的了。

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隧道中緊抱男嬰安撫

吳坤佶在現場遇到一位緊緊抱著受驚孩子的媽媽，由於她需馬上接受緊急醫療處理，並送出事故現場，吳坤佶安撫她，承諾會幫她照顧好孩子。孩子一離開媽媽的懷抱後，就開始哭鬧，吳坤佶將孩子抱起，並告訴他：

不要害怕，醫師北北（伯伯）很愛你，會保護你的，這次我們不用打針，不用怕。

就這樣，小男孩慢慢安靜下來，緊緊抱著吳坤佶，直至被送進臨時醫療站。這一幕暖心的畫面，成為了黑暗中的一縷白光，更被救護義消蔡哲文拍下，感動了一眾網民。

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後來搜救人員救出一位雙腿骨折的男傷者陳先生，他的傷勢嚴重並有失血的情況。等待救援的期間，陳先生一直發抖，這時吳坤佶二話不說脫下白袍，披在陳先生身上，並為他打氣。

陳先生最後被送到花蓮慈濟醫院治療，而吳坤佶在事故現場待了近五個小時，回到花蓮慈院時，竟找回了他的白袍。原來醫院的同事在為陳先生治療時，發現他身上有一件衣服，攤開一看才發現，染上傷患血跡的白袍上，繡有吳坤佶的名字。目前陳先生在住院治療中，而小男孩亦平安回到父母身邊。

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責任編輯：羅嘉欣