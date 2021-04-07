【近視風險】疫情下zoom上課令近視風險大增　視光師拆解兒童近視先兆

有調查研究顯示，疫情以來，小朋友留在家中抗疫和使用電子產品的時間，較以前大大增加。今集《湊得輕鬆啲》邀請到理大眼科視光學院伍尚舜博士，分享下兒童眼睛的問題。

長時間對着電子產品，對小朋友的眼睛會否造成暫時性或永久性的傷害？伍博士表示，無論短期或中期都會有影響，短期就是眼乾、不舒服，中長期就是增加患近視的風險。近視除了遺傳因素，長時間近距離瀏覽東西，例如電子產品或實體書，也會導致有近視問題。

如果他看的時間太長，看得太近，都會增加患上近視的風險和速度。

伍博士續稱，要完全不用電子產品很困難，但建議爸媽要提醒小朋友如何正確使用電子產品，如果因學習需要用電子產品，盡量多些休息時間。

我們很多時候呼籲家長20、20、20的口號，每20分鐘就要休息，休息最少20秒，另外望一些遠的東西，距離最少20呎。其實不用數是多少呎，總之望遠些，放鬆雙眼20秒或以上，每20分鐘有休息。

他提及，長時間望着電子產品，連眨眼也會少了，眼睛出現乾澀，小朋友會出現行為如矇眼、捽眼等，這個可能是近視的先兆，建議家長要主動帶小朋友去找眼科視光師檢查，因為有光學上、藥物上都有方法可以阻慢近視的速度。

另外也要注意小朋友是否有眼乾、不舒服的問題，因為電子產品用得多，有機會影響他們乾眼的情況。不只是眼睛，也會有電腦綜合症，頸及肩膀都會覺得疲累，真的要多點休息。

至於視光檢查大概多久要做一次？最基本小朋友應該一年一次，但如果發現有視力問題，有近視問題的話，就可能要再多看幾次，密度大概是4至6個月，視乎他的狀況及眼科視光師的指示。

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD



TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

記者：鄺嫻