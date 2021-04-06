警方流動攝錄隊今日全港執法打擊違泊　過去2年共發出逾1.6萬張牛肉乾

▲ 警方流動攝錄隊今日（6日）在全港進行執法行動，打擊造成道路阻塞的行車違例事項。（曾秋文攝）

警方流動攝錄隊今日（6日）在全港進行代號「亮擊」的執法行動，打擊違例行車及泊車事項。警方指，自2019年第二季開始，已全面採用「流動攝錄隊」打擊交通違例事項。2019年至2020年期間，「流動攝錄隊」在全港各區共發出5,083及11,459張定額罰款告票。

警務處會採用非截停模式進行執法，即有關違例車輛將不會當場收到告票，而是由相關交通總區的交通調查組進行後續處理工作，並於稍後時間發出告票予車主或違法的司機。

警察署理沙田警區行動主任高濬總督察表示，「流動攝錄隊」會在各個交通黑點進行錄影搜證，針對打擊交通黑點上的違例事項，他呼籲駕駛者應顧己及人，切勿胡亂停泊車輛。沙田警區由2月至今，共發出超過4萬張違例定額罰款通知書，當中「流動攝錄隊」共發出超過500張告票。

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記者：曾秋文