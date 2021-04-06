【選舉制度】質疑選舉不再公開公平　劉慧卿：民主派應考慮不參選

▲ 劉慧卿認為民主派應考慮不參選。

新選舉制度下，民主派是否參選備受關注，民主黨前主席劉慧卿質疑選舉不再公開、公平，認為如果經修改的選舉制度持續，民主派人士都要考慮不參選，並反思這是個怎樣的選舉。她認為，民主派未來應堅持在「和平、理性、非暴力、非粗口」的情況下，繼續爭取民主制度，據理力爭。

惟民主黨主席羅健熙日前講，預計最遲9月選舉委員會選舉後，才召開會員大會投票決定是否參選。全國政協副主席、前特首梁振英今日在社交網站質疑，這樣大是大非的問題，民主黨竟然要拖到9月，認為民主黨是想選，想事緩則圓，又諷刺道，「泛民第一大黨，淪落至此」，是「盲頭烏蠅合體」的下場。

劉慧卿今日接受電台訪問時形容，修改選舉制度為「行騎樓底、戴三頂鋼盔」，質疑選舉不再是大家認識般公開、公平。她又稱，自己曾參選 7 次，雖然每次都有很多限制，但過程不會令她覺得是一個「局」，取得提名票就會去參選，而且市民都歡天喜地去投票，但她相信，類似情況日後不會再發生。她認為，日後選舉制度將有非常大的局限，有意參選者要四處拜票，證明自己過去半世紀，沒講過當權者不喜歡的話，直言這樣參選「不值得、無意義」。

劉慧卿又說，自己多次強調，絕大部分港人愛國愛港，不是要搞顏色革命，亦不是想推翻北京政權或特首林鄭月娥，只是想北京恪守《中英聯合聲明》和《基本法》的承諾，讓香港有自由，繼續「跳舞、跑馬」，人人有人身安全、香港有法治、司法獨立，然後再發展民主。她指，港人現時人人自危，很多人不敢公開發言，擔心會被以言入罪，質問當權者是否真的想釋出善意。

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責任編輯：林曉君