【選舉制度】聶德權︰完善選舉制度要與國安法一併解讀　兩者為組合拳

▲ 公務員事務局局局長聶德權指，不能單獨地看選舉制度的完善，要與去年實施的港區國安法一併解讀。（資料圖片）

公務員事務局局局長聶德權指，不能單獨地看選舉制度的完善，要與去年實施的港區國安法一併解讀。他稱，制定《香港國安法》，就是要保障國家安全，完善選舉制度，就是要保障進入香港特區政治體制的人員都符合愛國者的要求，兩者是一套組合拳，確保「一國兩制」可以行穩致遠。

聶德權今（6日）在社交媒體表示，他日前與行政主任職系首長級的公務員會面，向他們解說有關人大常委會對《基本法》附件一和附件二的修訂，指選舉安排的修訂細節固然重要，但亦需從整個大局着眼理解此事。

他又指，公務員是行政機關內的重要組成部分，任何社會制度及措施的改動都需要大家齊心努力推動，未來兩周，他會繼續與公務員團體、不同職級的公務員，講解完善特區選舉制度的重要性和必要性。

聶德權相信，中央是誠心誠意希望「一國兩制」能成功貫徹落實，香港能發揮本身的優勢，亦非常希望香港能解決存在已久的深層次問題。

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責任編輯︰尹櫻霖