【親子好去處】日本合味道紀念館登陸尖沙咀中港城　$60玩全球獨家穀物麥片工作坊+3米巨型杯麵打卡位

▲ 中央巨型杯麵裝飾高達3米，是重現出安藤先生研發杯麵所運用的逆向思維。

雖然疫情下「無得飛」，連乘船去澳門短綫遊的機會也暫時沒有，尖沙咀中港城頓時變得冷清，但自從3月30日起日清食品合味道紀念館香港正式開幕後，商場開始回復人氣。

為紀念即食麵發明者兼日清食品創辦人安藤百福先生，畢生對創造「新食品」的貢獻，日清分別於日本橫濱及大阪梅田設有合味道紀念館，更首度跳出日本，於香港開設合味道紀念館。而這次開幕的合味道紀念館香港，佔地近10,000平方呎，會以「即食麵之父」安藤百福創造力之旅為主題，將其顛覆全球飲食文化的故事呈現出來。

▲ 場內有多個「呃Like打卡位」，甫進場先有一大幅超震撼的杯麵牆。（日清提供）

紀念館設有3大體驗式工作坊，包括在日本紀念館極受歡迎的「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」和全球獨家限定兼香港獨有的「榖物麥片工作坊」（My Granola Factory）。於每個工作坊內，參加者可首先簡單了解每款經典食品的製作過程，再選擇個人喜愛的配料，並親手在包裝盒或袋上畫上喜歡的公仔及圖案，創作出獨一無二的產品。

(1) 我的合味道工作坊

這個體驗合味道杯麵製作的工作坊在日本人氣高企，首先會有工作人員講解杯麵製作方法，然後參加者可在卡紙上選擇喜愛的配搭湯底及4款配料，並於盛麵的杯上畫公仔，再交予職員製作杯麵，參加者還可參與將麵放進杯內的過程，非常有趣。

需時：30分鐘

票價：$60

(2) 出前一丁工作坊

一包出前一丁只需幾塊錢就買到，但原來製作過程非常複雜。在長達90分鐘的工作坊中，參加者會先觀看由搓麵粉、壓麵糰、切麵、瞬間熱油乾燥法的炸麵糰方法，以至入袋包裝等製作出前一丁過程的短片，再親自跟隨每個步驟去做，當然可以在包裝袋上畫公仔，完整體驗即食麵製作。

需時：90分鐘

票價：$120

(3) 穀物麥片工作坊

香港站獨家限定工作坊，首先會由清仔的互動片段了解穀物麥片的誕生原因及製作技巧，然後可選擇喜愛的味道及兩款配料，再交予職員製作穀物麥片杯，最後還可以將杯放入膠袋中充氣，變成脹卜卜袋仔，小朋友最鍾意。

需時：30分鐘

票價：$60

紀念館由即日起開放予公眾人士持票入場，但因疫情要控制人流，紀念館暫時只開放「我的合味道工作坊」及「穀物麥片工作坊」，而出前一丁工作坊將於4月中正式開放，詳情將於官方網站公布。

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3大必到打卡位

場內的經典展覽區亦特設3大必到打卡位，包括甫進場時超「吸睛」的杯麵牆，牆上齊集了來自全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵，非常震撼。而中間位置就有高達3米的巨型杯麵裝飾，除了重現出安藤百福先生研發這家傳戶曉的經典麵食時所運用的創意及逆向思維外，更可坐低「打卡呃like」。

而介紹安藤百福先生的即食麵、合味道杯麵及太空拉麵（Space Ram）3大發明及趣聞的特色展牆後方，就有一大幅清仔漫畫，亦是影靚相的最佳布景。紀念館出口亦增設有紀念品店，除有關於合味道經典食品的珍藏精品外，亦搜羅了不少獨家紀念品及禮盒，讓參加者有得玩又有得買，一次過滿足兩個願望。

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合味道紀念館香港

地址：尖沙咀中港城2樓26-35號

開放時間：11:15am - 8:15pm（星期一、二、四、日）；11:15am - 9:15pm（星期五、六及公眾假期）逢星期三休館

網上預約：www.cupnoodles-museum.com.hk

記者：黃依情