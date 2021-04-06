【防疫措施】酒吧麻將館等業界絕食要求復業 倘政府不回應擬延長絕食行動

▲ 經營酒吧、卡拉OK、麻將館人士近日發起接力絕食行動，促請政府容許業界復業。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情漸趨緩和，經營酒吧、卡拉OK、麻將館人士發起接力絕食行動，促請政府容許業界復業。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁強調，疫情已經受控，其他行業能夠百花齊放，對於業界都應平等對待。

梁立仁表示，行動由周日（4日）到目前為止，未有任何政府官員聯絡或回覆，估計政府在假期中未能即時回應，期望明日（7日）會有正式回應。倘明日未有回覆，業界會聯絡特首辦，遞信表達訴求，若政府未有明確答覆，業界初步計劃延長絕食時間和日子。

而絕食行動進入第三日，由麻將館業界代表接力。灣仔香港蔴雀館東主張先生表示，麻將館由去年至今停業日數逾200日，最近一次由去年12月至今已連續停業逾4個月，形容苦不堪言。他又指，麻將館有約30名員工，保安、水電煤、秘書、會計等都要支出，成本難以計算。

他強調，業界已做足政府要求的防疫措施，亦已準備好3項額外措施，包括要求顧客使用「安心出行」程式或登記資料、員工每14日做病毒檢測；公司有10多人已打疫苗，其餘員工正在等「復必泰」疫苗到港，相信已做好復業準備。

他質疑當局何以認為游泳池、海灘較麻將館等安全，「相信大家都見到人有幾密，啲人唔戴口罩，又唔會有人戴口罩游水。」他又說，之前健身室爆發都可以繼續營業，不可能要零本地確診才讓娛樂場所業界復業，亦無人想刻意散播病毒，「我們不是罪惡溫床，假如犯法會無牌不能營業」，希望大眾理解業界4個月無收入十分痛苦。

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記者：徐紹軒