  • 24°C
香港時間 : 2021406日 (週二) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】年邁毛孩證實有惡性口腔黑色素瘤　李旻芳：希望服侍到你最後一刻

娛樂 17:40 2021/04/06

分享：

熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

TVB節目《東張西望》主持李旻芳的愛犬「公公」順利完成手術，她只望牠不用再受苦。

TVB節目《東張西望》主持李旻芳和黃耀英同為愛犬之人，本來家中養了兩隻金毛尋回犬，可是牠們已15歲，犬隻來說屬高齡，其中一隻雌性金毛尋回犬「婆婆」於上月離世，至於另一隻雄性金毛尋回犬「公公」剛完成切除腫瘤手術，令李旻芳和黃耀英暫時放下擔憂。

可是李旻芳在今日（4月6日）社交平台指，「公公」的腫瘤化驗報告剛有結果，原來是惡性的口腔黑色素瘤，並有隨時復發的可能。

【東張女神】高齡毛孩口腔長腫瘤斷食做手術　李旻芳為愛犬打氣：公公加油

    點擊圖片放大
    +6
    +5

只盼毛孩少受苦

李旻芳於社交平台寫道：

#金毛公公婆婆日記 DAY110

（多圖 慎入 有血）

多謝大家關心☺️ 好多街坊經過見到我哋都會say hi 又會叫公公加油🥰 大家真係好有愛！

匯報一吓！之前公公嘅手術好成功啊。
好叻仔咁做完手術即日已經好快恢復翻體力～夜晚照樣跟住行街街🥳 而家成個樣精神好好多喇！
雖然對住自己啲坤糧食就胃口麻麻，但係見到其他嘢食都仲係好為食😋

不過她也稱，今日收到獸醫電話知道有關公公腫瘤的化驗結果，稱：

今日收到獸醫嘅電話，話切除腫瘤手術嘅化驗出左～係惡性嘅口腔黑色素瘤，唔係好嘢，會隨時復發，而且會愈嚟愈差。
（吓⋯上次我已經覺得好差 （圖6），成個口都係血，仲要流血不止咁⋯已經嚇到我無咗半條命⋯好彩獸醫好好人，
肯攝時間比我哋做手術🥺）

作為毛孩的主人，李旻芳感無奈同時亦做足心理準備，稱：

希望公公你唔好再受苦，癌症唔好返嚟啦！😫
上網睇資料，話依種癌症致命率好高，最長只有一年命⋯⋯

不過點都好，希望我哋可以服侍到你最後一刻，安安樂樂舒舒服服咁走啦🎈

【再見毛孩】高齡愛犬離世連日抒發不捨　李旻芳學習放下：生命就係咁

李旻芳與黃耀英的愛犬公公、婆婆。（IG圖片）

待愛犬如親人

李旻芳一直視愛犬為家人，她於2019年與黃耀英結婚時，雖然愛犬因年紀大未能出席婚禮，但二人特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們未有缺席其人生大事。

為了兩隻愛犬，李旻芳曾表示與黃耀英延後生育及旅行大計，一起陪伴愛犬終老。上月，15歲的金毛尋回犬「婆婆」離世，「公公」難捨面對相伴多年的親人離開，連日來都不太開心。

年紀老邁的「公公」最近順利進行腫瘤切除手術，且有復發的可能，惟李旻芳只望牠不用再受苦。

同場加映：李旻芳、黃耀英專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張女神】高齡毛孩口腔長腫瘤斷食做手術　李旻芳為愛犬打氣：公公加油
10:44 2021/03/30
【東張女神】高齡毛孩口腔長腫瘤斷食做手術　李旻芳為愛犬打氣：公公加油
【再見毛孩】高齡愛犬離世連日抒發不捨　李旻芳學習放下：生命就係咁
15:10 2021/03/09
【再見毛孩】高齡愛犬離世連日抒發不捨　李旻芳學習放下：生命就係咁
【野外步出】方紹聰因貪玩而成節目主持　奶仔問出嘉賓心底話搞喊眾女神
13:50 2021/02/04
【野外步出】方紹聰因貪玩而成節目主持　奶仔問出嘉賓心底話搞喊眾女神
李旻芳 黃耀英 娛樂人物職業 演員 家庭關係 東張西望 寵物照顧 電視劇 TVB

最高瀏覽

【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
11:35 2021/03/30
【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
【蜜蜂來襲】珀麗灣窗邊驚現巨型蜂巢　戶主：大清早被「嗡嗡聲」嚇醒
今日 11:45
【蜜蜂來襲】珀麗灣窗邊驚現巨型蜂巢　戶主：大清早被「嗡嗡聲」嚇醒
【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產　婦產科醫生：懷孕約有10至15%流產風險
13:49 2021/04/05
【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產　婦產科醫生：懷孕約有10至15%流產風險