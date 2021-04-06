【東張西望】年邁毛孩證實有惡性口腔黑色素瘤　李旻芳：希望服侍到你最後一刻

▲ TVB節目《東張西望》主持李旻芳的愛犬「公公」順利完成手術，她只望牠不用再受苦。

TVB節目《東張西望》主持李旻芳和黃耀英同為愛犬之人，本來家中養了兩隻金毛尋回犬，可是牠們已15歲，犬隻來說屬高齡，其中一隻雌性金毛尋回犬「婆婆」於上月離世，至於另一隻雄性金毛尋回犬「公公」剛完成切除腫瘤手術，令李旻芳和黃耀英暫時放下擔憂。

可是李旻芳在今日（4月6日）社交平台指，「公公」的腫瘤化驗報告剛有結果，原來是惡性的口腔黑色素瘤，並有隨時復發的可能。

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只盼毛孩少受苦

李旻芳於社交平台寫道：

#金毛公公婆婆日記 DAY110 （多圖 慎入 有血） 多謝大家關心☺️ 好多街坊經過見到我哋都會say hi 又會叫公公加油🥰 大家真係好有愛！ 匯報一吓！之前公公嘅手術好成功啊。

好叻仔咁做完手術即日已經好快恢復翻體力～夜晚照樣跟住行街街🥳 而家成個樣精神好好多喇！

雖然對住自己啲坤糧食就胃口麻麻，但係見到其他嘢食都仲係好為食😋

不過她也稱，今日收到獸醫電話知道有關公公腫瘤的化驗結果，稱：

今日收到獸醫嘅電話，話切除腫瘤手術嘅化驗出左～係惡性嘅口腔黑色素瘤，唔係好嘢，會隨時復發，而且會愈嚟愈差。

（吓⋯上次我已經覺得好差 （圖6），成個口都係血，仲要流血不止咁⋯已經嚇到我無咗半條命⋯好彩獸醫好好人，

肯攝時間比我哋做手術🥺）

作為毛孩的主人，李旻芳感無奈同時亦做足心理準備，稱：

希望公公你唔好再受苦，癌症唔好返嚟啦！😫

上網睇資料，話依種癌症致命率好高，最長只有一年命⋯⋯ 不過點都好，希望我哋可以服侍到你最後一刻，安安樂樂舒舒服服咁走啦🎈

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▲ 李旻芳與黃耀英的愛犬公公、婆婆。（IG圖片）

待愛犬如親人

李旻芳一直視愛犬為家人，她於2019年與黃耀英結婚時，雖然愛犬因年紀大未能出席婚禮，但二人特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們未有缺席其人生大事。

為了兩隻愛犬，李旻芳曾表示與黃耀英延後生育及旅行大計，一起陪伴愛犬終老。上月，15歲的金毛尋回犬「婆婆」離世，「公公」難捨面對相伴多年的親人離開，連日來都不太開心。

年紀老邁的「公公」最近順利進行腫瘤切除手術，且有復發的可能，惟李旻芳只望牠不用再受苦。

同場加映：李旻芳、黃耀英專訪