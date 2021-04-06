裕民坊新巴士總站逾90萬人次使用　電子閘門錄9宗操作欠佳報告

▲ 裕民坊新巴士及小巴總站，已於上周五啟用。（資料圖片）

觀塘裕民坊新公共運輸交匯處，已於4月2日啟用，市建局稱新設施運作暢順，啟用首4天約有2,000班巴士及1.1萬班小巴運作，服務逾90萬人次。

原本設於裕民坊一帶的8條巴士線和21條小巴線，已進駐全新的公共運輸設施。市建局行政總監韋志成今（6日）發表網誌稱，汲取啟用數天的經驗，將於提升車站指示、深化宣傳工作及加強設施配套3方面，再作改良，進一步提升新交匯處的效率和服務水平，包括加設長者友善的指示標誌及資訊板，採用字體較大和顏色對比鮮明的設計，展示交通路線詳情。

作為全港最大的室內交通總站，首次應用人工智能系統，控制閘門開關，達致「人車分隔」提升安全度。巴士站啟用初期，接獲9宗報告涉及閘門操作未如理想，包括巴士未有於指定位置停定，閘門便打開；閘門在乘客登車或落車後未能適時關上等情況，期間巴士服務不受影響。市建局會繼續監察閘門系統運作，適時應變，維持候車區暢順運作。

在推廣工作方面，隨著復活節和清明節長假期結束，明日（7日）起預計有大量來自黃大仙、九龍城等跨區居民，乘搭巴士到觀塘上班，並以新交匯處作為上落車站。市建局將增派約200名職員，在交匯處的通道、出入口、候車區以至觀塘港鐵站、裕民坊一帶，視察巴士和小巴總站的人流及運作，並協助市民熟習新的公共交通服務安排，確保乘客得到支援。

市建局強調新車站已啟用，標誌著觀塘市中心的舊區更新工作邁向新里程。舊區更新不再只是將一幢幢舊樓拆卸重建，而是通過規劃及重整土地，擴闊行人路、重整道路交通網絡、增設公眾及社區設施等，從更宏觀的層面整體改善舊區的居住和生活環境。

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記者：吳卓峰