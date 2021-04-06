華仁小學14名校外足球訓練班學生及教練完成檢疫　期間校方贈果籃心意卡送暖及加強消毒校舍

▲ 番禺會所華仁小學於涉事學生及教練檢疫期間，向其送上果籃及心意卡。（學校Facebook圖片）

位於北角的番禺會所華仁小學11名初小生，因上月底曾參與染疫教練負責的校外足球訓練，與另3名同機構的教練均被列為密切接觸者，須送往隔離檢疫。校方今日（6日）表示，染疫教練已於4月2日康復出院，14名檢疫學生及教練的檢測報告均呈陰性，並已於周日（4日）完成隔離；校方日前曾為相關學生及教練送上果籃慰問，並已在復活節假期前後加強消毒及清潔校舍。

華仁小學今日在學校網頁發通告，指校方於3月26日晚上得悉有8位一年級生及3位二年級生，因3月21日曾參加足球訓練活動、期間全程戴著口罩進行，而負責訓練的其中一位教練於3月27日初步確診新冠肺炎，上述同學及同一足球訓練活動機構的3名教練，均被列為密切接觸者，須隔離檢疫，同學則由家長陪同進入隔離營。

校方指，11名華仁小學學生及3名須隔離教練，共14人的檢測報告均呈陰性，並於4月4日晚上11時59分完成隔離。

至於早前染疫足球教練亦已康復，並於4月2日出院。該名染疫教練本身是浸會大學學生，於3月27日初步確診新冠肺炎。校方於上月底通告指，自去年12月2日起，已暫停校內足球興趣班和足球校隊等面授課外活動，有關足球訓練並非由校方主辦，是由校外機構負責。

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涉事學生及教練隔離期間，校方曾為其送上的水果籃及心意卡。校方日前在社交平台指，校長親自負責購買水果、果籃等，然後和教職員一起準備及包裝果籃，再送到學生及教練檢疫的酒店，期望這份代表全校員生的心意，能為檢疫的教練和同學帶來正能量。

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記者：馮琪雅