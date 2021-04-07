【太魯閣號出軌】踏過遺體脫白袍救失血斷腳男　仁醫親述前線救援經過如人間煉獄

▲ 仁醫親述太魯閣號出軌事故前線救援經過。

台鐵太魯閣號於4月2日發生嚴重出軌事故，造成50人死亡、逾200人受傷。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫生吳坤佶接受台媒訪問時回憶，現場如人間煉獄，充滿血腥味。他被拍攝到緊抱一名男童安慰，場面令人動容；另救治一名斷腳男子時要踏過遺體堆，令人痛心。

花蓮慈濟醫院骨科部主治醫生兼義務消防隊隊長吳坤佶表示，災難現場充滿血腥味，很多特搜隊、消防局隊員都戴著氧氣筒，沒有氧氣筒的救護員，都在旁邊乾嘔。

你可以想像，那些屍塊瞬間切割下的血腥味道，濃聚在一個密不通風的地方，令人不舒服。

他表示進到現場真的不知道該怎麼走，不只是因為許多地方完全沒有通道可以走，只能攀爬進入，而且低頭一看，落腳處不是等待救援的傷患，就是讓人遺憾已挽不回的遺體。

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他回憶救援行動中，一名雙腿骨折的男子被夾在遺體堆裏面，救援一員想把他從遺體堆中拉出來，可是夾縫裏面應該是7、8節車廂之間的車門，實在拉不出來。最後醫生決定爬進去，腳踩著遺體，把他拉出來。

期間，男子因嚴重的傷勢加上失血而發冷，吳坤佶醫師馬上脫下白袍，裹在一起，披在陳先生身上，希望能起保暖作用。目前該名男子已被救出，情況良好。

▲ (圖片來源：花蓮慈濟醫院)

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另外，吳醫生又難忘一名受驚的小朋友。吳醫生指一名小朋友起初很慌亂，一直要媽媽，看到醫生後更加怕。吳醫生跟他解釋：「媽媽受傷，等我們治療好，就可以跟媽媽團聚，你可以不用擔心。」但男孩有點掙扎，醫生再體貼地表示，「我們今天不打針，不用擔心」。然後男孩便乖乖地依靠在吳醫生身上，也成為網上流傳的一張現場感人照片。

▲ (圖片來源：救護義消蔡哲文Facebook)

我試著把過程忘記，我想我們就帶著有點傷痛繼續過平凡日子，這樣可能會好受一點。

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責任編輯：羅嘉欣