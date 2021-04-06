【太魯閣號出軌】台鐵工程車相撞片段首曝光　黑盒顯示司機全力煞車4秒無阻意外發生

▲ 台鐵當局今日下午公布太魯閣號與工程車相撞的片段。

台鐵太魯閣號於上周五（2日）發生嚴重出軌事故，造成50人死亡、逾200人受傷。台灣運輸安全調查委員會今日（6日）下午4時召開記者會，交代列車紀錄及事故經過。該會主委楊宏智表示，工程車滑落路軌與事故發生時間相差1分多鐘，列車司機袁淳修看到工程車時只有約7秒反應時間，據行車紀錄，司機已全力啟動煞車4秒，但仍無法避免意外發生，形容「該做都做了」，反映出司機已盡最大努力煞車。

楊宏智又指，列車當時行駛速度為時速125公里，並沒有超出該路段最高時速130公里的限制，後來司機開始降速，最後紀錄停止時車速為時速121公里。列車撞上工程車後，再撞上清水隧道北口東側。列車第7節車箱尾跟第6節車頭已經斷裂，左側毁損，右側仍完整。而第八節廂已經進入清水隧道內，距離隧道北口約320米，部分列車則在隧道口，工程車車身被撞至列車右側，車頭則在第四節車廂附近發現。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

家屬今（6日）在花蓮殯儀館為袁淳修舉行告別式，近百名親友、台鐵同事及交通部長林佳龍到場送別。由於台鐵每趟列車都是「有去有回」才算完成任務，台鐵今午以專列載他的骨灰及家屬回去家鄉台中，象徵「回程」任務結束。林佳龍形容袁淳修堅守崗位、守護乘客到最後一刻，「我們以他為榮」。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙