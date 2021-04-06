【選舉制度】曾鈺成料未來有普選仍會設限　民建聯有志氣應加入政府

▲ 曾鈺成表示，民建聯如果有志氣，應考慮派員加入政府。（經濟日報資料圖片）

中央出手修改香港選舉制度，將來立法會的直選議席，由35席大減至20席。民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成表示，民建聯不應只着眼選舉，加入政府是其一方向，又估計將來的普選，都會設有提名等限制。

民建聯早前提出「變革香港」，稱該黨會改為多渠道參與管治，包括加入政府。曾鈺成接受電視訪問時稱，香港管治愈見困難，「民建聯除了有骨氣，如果有志氣，應該想大點，不只看90個立法會議席」，明言加入政府是其中一個方向。

將來的立法會重設選委會界別，採取「40、30、20」方案，即選委會、功能界別及地區直選，分別佔40席、30席和20席。曾鈺成表示，不能形容做法是「開倒車」，反指很多人認為，回歸初期，即第一、二屆的立法會較現時文明，又批評議會出現「爭取選票最優先，議會效率放一邊」的情況，大部分時間不能運作，令港府管治愈見艱難，所以「現在放棄這條軌道，在另一條軌道重來。」

另外，今次中央以一部曲方式，推動改革香港選舉制度，惟曾鈺成當時認為，中央會續以五部曲推動政改。他承認，低估了中央的決心，相信中央是難接受，要在立法會中得民主派支持去推動政改。

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責任編輯：陳宛彤