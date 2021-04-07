【減肥大作戰】減肥長期戒澱粉質易頭暈　營養師教揀低升糖飽肚粉麵助持續減磅

▲ 減肥若長期戒澱粉質容易導致血糖低、頭暈。

減肥一定要戒澱粉質？註冊營養師謝詠瑩（Gloria）近日在「Nutri Life 註冊營養師」facebook專頁指出，減肥也要吃戒澱粉質，長期戒澱粉質很易導致血糖低，繼而頭暈、疲倦，影響工作和專注力。減肥想飽肚又健康，就要選擇優質的澱粉質，即是低脂、低鹽、低升糖指數的粉麵。

6種粉麵熱量鹽分GI大比拼

Gloria解釋，粉麵的升糖指數（Glycemic Index，GI）愈低，代表我們進食後消化得愈慢，飽肚感愈持久，有助控制食慾，令減肥期間也較飽肚。

她列出6種常吃的粉麵之熱量、鹽分及升糖指數，其中一種升糖指數明顯較低：

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吃適量澱粉質有助持續減磅

Gloria提醒大家，要進食適量澱粉質，因為除了較為裹腹，亦有助減低死亡率，以及減少體重反彈的機會。有大型研究追蹤超過15,000人，發現長期攝取過少碳水化合物，較易因腦血管或心血管疾病、癌症而導致死亡。相比一般正常飲食人士，這類人整體死亡風險高20%至30%。⁣

另外一份外國研究指出，進食適量澱粉質有助持續減磅，相反，戒吃澱粉質人士的體重會在6個月後漸漸回升。⁣Gloria提醒，減肥最重要是選擇適合自己的方法，不是要鬥快，而是要鬥持久、開心、健康。⁣

內容獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：黃泳欣