【食用安全】25歲男食即食麵配可樂腹痛暈倒　醫生警告：此食法簡直不要命

▲ 25歲男食即食麵配可樂腹痛暈倒送院，醫生警告「此食法簡直不要命」。

不少人喜愛吃即食麵時會配搭汽水，原來這種食法隨時會吃出禍。內地一名25歲男子日前吃即食麵時配上一杯可樂，未料1小時後開始腹脹、腹痛，甚至痛到暈倒，被送院急救後才救回一命。

根據內地媒體報道，25歲的王姓男子早前晚上在公司吃即食麵，期間配搭可樂一起進食，但一小時後腹部脹氣、劇痛到在地上打滾。同事見狀立即打電話召救護車到場。

男子其後痛到暈倒，被送往醫院後需插上胃管，結果大量氣體夾雜着可樂和即食麵的殘渣隨胃管排出，所幸經過搶救後，男子病情轉趨穩定，但需住院休息。

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主診醫生事後指出，可樂與即食麵同時吃是非常危險的組合，更形容「（一起吃）簡直不要命」。醫生解釋，由於可樂含有碳酸成份，而即食麵中的膠質成份則屬鹼性，同時攝取這兩種食物，容易造成酸鹼性物質發生作用，釋放出大量的氣體，加重腸胃負擔，容易導致胃部脹氣和腹痛。

醫生又指，食品公司通常以油炸方式令即食麵變成乾身，長期進吃油炸食物可致胃脹、胃痛等，因此經常吃即食麵的人士較易患上與胃部相關的疾病。

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責任編輯：羅嘉欣