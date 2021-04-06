【全民造星III】雲浩影廣告身價上升努力吸金　Cloud視男友為結婚對象

▲ 雲浩影拍攝譚仔米線廣告。

雲浩影（Cloud）憑參加《全民造星III》而為人認識，身價隨著人氣急升，最近她為譚仔雲南米線拍攝大型廣告，事業剛起步的Cloud未有忽略愛情生活，坦言與男友感情非常穩定，現在大家努力賺錢，為未來作準備。

Cloud日前以孖辮look清純造型，為譚仔雲南米線新推出的「香茜皮蛋魚湯米線」廣告擔任女主角，只見Cloud表情多多，份外甜美可人，就連總經理周永雄先生都化身「迷雲黨」要員，為她送上芫茜花束，令Cloud感到驚喜。

▲ 雲浩影以清純造型拍廣告。

她表示自己從小很愛吃米線，高峰期天天都吃，男友也陪伴她吃，非常開心，「我們一星期可以天天都吃！拍廣告期間又可以明正言順吃譚仔放題，真的非常開心。」

問及人氣高企帶挈廣告身價上漲，氣勢蓋過不少歌手及藝人? Cloud謙虛表示自己是新人，還需多多學習，她表示：「我很多謝大家厚愛，我會做好本份，每個人都是獨特的，不能比較，亦不會多想，如果有機會或是劇本合適，我都會嘗試，但現在我希望專注歌唱事業，唱好歌給大家聽！」

▲ 製作團隊對拍攝一絲不苟。

Cloud坦言現階段努力賺錢。問及是否為結婚作儲備？她直認不諱：「我們不知不覺已拍拖七年，已有默契，不擔心七年之癢，我們早已視對方為結婚對象，大家現在努力賺錢，沒有錢怎結婚呢？！」

