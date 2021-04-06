觀塘安達邨女賊入屋爆竊盜5000元財物　與同案男賊涉拍片猥褻12歲女童被捕

▲ 觀塘安達邨發生近日發生一宗爆竊案。（曾秋文攝）

警方拘捕一對男女涉嫌入屋爆竊、藏毒及對16歲以下兒童作出猥褻行為罪。秀茂坪助理指揮官（刑事）馬怜昊署理警司表示，警方上周四（1日）接獲一名12歲女童報案指，在安達邨家中被兩名賊人入屋爆竊，警方到場後發現女童被獨留家中，經調查後發現一名女疑犯在屋內搜掠，並盜取價值5,600元財物，而另一男疑犯曾經向女童作出嚴重猥褻行為，並用手機拍下過程。案件交秀茂坪重案組接手調查。

▲ 潘崇禮（右）表示，兩名賊人聲稱會告發女童家中飼養狗隻，女童受驚下於是開門讓兩名賊人入屋犯案。（曾秋文攝）

秀茂坪重案組第一隊主管潘崇禮督察表示，事發當日傍晚6時30分一男一女賊人藉詞上門派發口罩，要求受害女童開門，起初女童拒絕，但兩名賊人聲稱會告發女童家中飼養狗隻，女童受驚下於是開門讓兩名賊人入屋犯案。警方經調查後鎖定目標男女，分別在本月（4日）拘捕38歲女疑犯，當時她身上藏有少量海洛英，警方再在今日（6日）早上7時在秀茂坪區拘捕另一名47歲男疑犯，並在疑犯手機中發現該段猥褻行為片段，兩名疑犯均報稱無業。

警方嚴厲譴責兩人犯案行為並呼籲市民切勿獨留兒童在家，警方稍后會徵詢律政司意見是否對女童母親作出檢控、而社署已跟進案中受害女童情況及作出協助。

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記者：曾秋文