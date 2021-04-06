【疫苗接種】特首：愈早接種疫苗　愈早享出行便利

▲ 林鄭月娥與前來接種疫苗的市民交談 。（政府新聞處圖片）

港府昨日起恢復為市民接種日前抵港的新一批復必泰疫苗，特首林鄭月娥呼籲市民把握機會，儘快預約接種，更稱愈早接種疫苗，便愈早可享有「完成接種」的身分，從而符合日後方便出行或進行某些活動的條件。

林鄭月娥、公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日到訪伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，視察中心的運作情況及為工作人員打氣。她感謝有關團體參與政府疫苗接種計劃，為抗疫出力；亦與前往接種疫苗的市民交談。

林鄭月娥表示，接種疫苗可護己護人，幫助香港克服疫情，又可帶來一些生活、工作以至出行上的方便。又稱，現時科興疫苗及復必泰疫苗供應都充足，接種安排亦十分方便；而市民接種兩劑疫苗後，需等待14天，疫苗才能完全發揮應有的保護作用，她呼籲市民儘快預約接種。

聶德權在社交網站稱，前往接種疫苗的市民感謝各工作人員及醫護的專業服務，有市民形容整個接種過程非常暢順及舒適，希望接種後能儘快通關及外遊。

聶德權又稱，下月起再有3間科興疫苗接種中心，會按原定計劃，回復為市民接種復必泰疫苗，屆時復必泰疫苗接種中心數目將增至24間。

疫苗接種計劃優先組別已擴展至14個，包括30歲或以上的人士、16歲或以上在香港以外就讀的學生，以及家庭傭工等。接種計劃開展以來，政府已為約49萬名市民接種第一劑疫苗，其中約9萬名市民已完成接種2劑疫苗。

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責任編輯：林曉君