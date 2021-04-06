【疫苗接種】市民已接種61.5萬劑新冠疫苗　昨有2人接種「復必泰」後不適留院

▲ 新冠疫苗接種計劃展開第40日，政府表示，累計有61.55萬人接種新冠疫苗，包括50.2萬人接種了第一劑，及11.3萬人接種了第二劑疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃展開第40日，政府表示，累計為市民接種61.55萬劑新冠疫苗，包括50.2萬人接種了第一劑，及11.3萬人接種了第二劑疫苗。而昨日有5人接種疫苗後送院，全部涉復必泰疫苗，當中2人治療後需要留院觀察。

政府指，現時已累計為市民接種61.55萬劑新冠疫苗，當中約50.25萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約33.31萬名接種科興疫苗，約16.94名接種復必泰疫苗；而接種了第二劑疫苗的有約11.3萬名市民，包括約8.93萬人接種科興疫苗，約2.37萬人接種復必泰疫苗。

今日共有3.82萬人接種疫苗，當中約有2,700名市民接種第一劑科興疫苗、約有6,200名市民接種第二劑科興疫苗、約有12,800名市民接種中心接種第一劑復必泰疫苗，而接種第二劑復必泰疫苗的市民約有16,500名。

昨日有5人接種疫苗後送院，全部涉復必泰疫苗，年齡介乎56至74歲。當中一名72歲男子晚上7時17分在元朗體育館接種第二劑疫苗後，因胸部不適送往博愛醫院，經治療後需留院觀察，情況穩定；另一名74歲女子晚上7時33分在界限街體育館接種第一劑疫苗後出現高血壓，送往廣華醫院治療後留院觀察，情況穩定。

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記者：徐紹軒