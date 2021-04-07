【復課】復活假後有中學迎「全校」面授　佛聯會逾半小學擬月內安排教員定期檢測

▲ 復活節假期後的半日面授課堂人數上限，由全校三分一提高至三分二。（資料圖片）

復活節假期後，部分學校今（7日）起陸續復課，隨著教育局放寬半日面授課堂人數上限，由全校三分一提高至三分二，有復課中學將於上、下午分別安排2至3級學生回校面授，變相全校復課；辦學團體香港佛教聯合會有屬校明日（8日）起安排全校復課，合計逾半佛聯會屬下小學，將於本月內透過教職員定期檢測以申請全校復課。

教育局鼓勵下，全面復課的學校教職員只要完成疫苗接種14天後，即可豁免定期檢測，多名校長回覆本報表示已完成接種或有意接種，亦鼓勵教職員按需要接種新冠疫苗。

部分學校下周一始復課 有中學將安排各級分上、下午時段復課

本報向多間中小學及幼稚園查詢復課安排，不少學校將於下周一（12日）復課，其中石硤尾廠商會中學校長麥耀光表示，他日前已完成接種兩劑疫苗，暫無意透過檢測或接種疫苗以申請全校復課，假期後會按當局要求，每半天安排不多於三分二人面授，上午安排中一至中三回校、即只佔全校人數二分一，下午安排中四、五回校，上、下午各有約4小時課時，「變相全校復課」。

佛教聯合會屬校之一的佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，復活節假前只安排小五、六面授，但明日起將安排全校6級面授。她解釋因應有教師提出網課的學習成果比預期中弱，故希望全校恢復面授，經過諮詢全校73教職員後，無人反對，故上月底已安排全體教職員檢測並呈陰性結果，近日已獲教育局批准於明起全校復課。李校長強調檢測是出於教職員自願，並會透過在課室安裝隔板、更換校內3部非接觸式飲水機、在每個小息清潔洗手間，以及在每日放學進行大清潔等，以加強防疫，形容安排獲家長歡迎。

佛聯會屬下5間小學料本月內全校復課

身兼佛教聯合會會屬小學校長會秘書的馬中駿指，其擔任校長的佛教中華康山學校，自上月22日已透過全體教職員檢測以開始全校復課，周五（9日）起繼續安排全校復課，指早前全體教師開會時反映面授時間寶貴，願意「行多一步」做檢測；另有3間會屬小學擬於本月中下旬期間申請全校復課，故7間會屬小學之中，有5校料於復活節假後全校復課，強調各校按校本需要決定。

馬中駿指，其學校約6成教職員自行到郵局及港鐵站取檢測瓶，但近日有同事反映「攞樽困難得好緊要」；至於是否建議教職員接種疫苗以取代檢測，他指「疫苗始終會打入身體，要按同事意願」，知悉有少量同事有接種疫苗，他本人亦將會在周六接種第2針疫苗。

另外，多間學校將維持安排三分二學生面授，中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻表示，曾與教職員開會商討，由於全校有約950名學生，現時已經要安排學生分兩時段放學，擔心「一返返哂6級好麻煩」，故暫時無意申請全校復課，假期後每日安排4級回校，將安排需要分班的小四，以及要考升中呈分試的小五每日回校，另安排小一、小二逢周二、四回校、並讓小三、小六逢周一、三、五回校。

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記者：馮琪雅