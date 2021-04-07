【尋人記】《星期日檔案》「肥仔」28年後再受訪　自我勉勵：減肥是沒有捷徑

▲ 方東昇主持的TVB節目《尋人記》找來當年《星期日檔案》「肥仔」成栢熙受訪。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的TVB節目《尋人記》本周首播，昨晚（4月6日）播出的第2集找來了廿多年曾前上《星期日檔案》的「肥仔」，看看他能否減肥成功，以及現時飲食和運動習慣與以前有否大改變。

《尋人記》第2集「肥仔『潛力股』？」受訪者，是曾於1993年接受《星期日檔案》訪問的「肥仔」成栢熙。

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節制飲食做運動

《尋人記》內播出當年仍是6歲的成栢熙，並與現時的他作對比。

自小喜愛吃雞翼的成栢熙到現在沒有改變其喜好，惟不變的是隨着年紀愈大，亦學懂了節制，進食的數量不再如以前，未有受面前的美食所誘惑。

他喝的檸檬茶亦從以前的「原味」，變成「走甜」。他又透露曾以「斷食法」減肥並有打排球，惟身型仍屬肥胖。

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減肥是沒有捷徑

此外，節目組找來曾為成栢熙做檢查的梁醫生，再度為他進行檢查，並發現他仍然是「超肥」。

成栢熙又隨節目組挑戰樓高15層、約330級的「安泰減肥梯」，坦言「取易不取難」的他表示現時會乘自動電梯取代行樓梯，也會選擇乘的士取代走路。

成功挑戰安泰減肥梯後，成栢熙被問到會否再偷工減料時，他否認並指：「減肥是沒有捷徑的。」

他回想過去並說：「當年覺得沒需要，現在肥胖便會減。」他談到如果將來生小孩，也不希望他走自己的舊路，定會時刻記着醫生的提醒：「控制體重是一生的事，不止是你的事，還是你下一代的事。」

他勉勵自己：「我現在才走了一半（人生），一定還有機會看到六塊腹肌。」

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