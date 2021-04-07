【新冠疫苗】許樹昌：復必泰每批數量不多惟非「打完就無」　不建議港府購阿斯利康疫苗

▲ 港府專家顧問許樹昌解釋英國阿斯利康疫苗對南非變種病毒只得1成保護力，不建議政府購買。（經濟日報資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗上周恢復接種，公務員事務局局長聶德權昨日於社交網站專頁提到復必泰疫苗供應期有限，籲市民及早接種。港府專家顧問許樹昌解釋，復必泰每批來港數量不多，有效期6個月，需盡快使用，而非「打完就無」；又指本港購入兩款疫苗足以予全港市民接種，不建議港府購買英國阿斯利康疫苗。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受商台節目訪問時，回應公務員事務局局長聶德權昨稱復必泰疫苗供應期有限之說，解釋相信對方意思並非是指復必泰疫苗「打完就無」，惟復必泰疫苗每批來港數量不多，加上有效期6個月，需要盡快使用。

就歐洲藥品管理局官員昨日一度透露，英國阿斯利康疫苗與血栓存在關連，本港政府昨晚回應則指目前未接獲阿斯利康緊急使用申請，會密切注意其他藥物監管當局公佈的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料。

許樹昌則指，英國阿斯利康疫苗對南非變種病毒只得1成保護力，不建議政府購買，應留意第二代疫苗，以加強應對變種病毒，毋須考慮疫苗是否來自不同平台；又強調現時本港購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種。

另外，許樹昌提到過去復活節長假期多人聚集，仍需觀察多1至2星期，留意疫情會否反彈，但酒吧過往出現大型群組，相信在目前有機會清零下，當局未必會放寬措施，而麻雀館應該要趁機會增加空氣流通，考慮員工及顧客接種疫苗。

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責任編輯：陳正怡